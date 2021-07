18,6% dintre copiii români suferă de obezitate. Campanie de prevenire a obezității infantile, lansată de Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului

Prevalența supraponderii și a obezității printre copii a crescut cu 47.1% la nivel global între 1980 și 2013.

Estimările recente sugerează că la nivel global aproximativ 17% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 19 ani sunt obezi, iar în țările Uniunii Europene și SUA s-a ajuns ca 1 din 3 copii să aibă o greutate peste limita normală. În anul 2018, Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate a raportat o incidență a obezității de 18.6% la copiii români, cele mai afectate grupe de vârstă fiind 10-14 ani și 15-19 ani.

Într-un studiu publicat în 2015 a fost identificată o rată a obezității de 10% în rândul copiilor cu vârsta între 6 și 18 ani în regiunea de Vest a României.

În 2018, pentru o perioadă de 3 luni s-a făcut monitorizarea incidenței excesului ponderal la copiii care s-au prezentat pentru evaluare pediatrică în Compartimentul de Primiri Urgențe al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu", București, iar datele au fost îngrijorătoare – 7.5% dintre copii erau supraponderali și 18.5% sufereau de obezitate. Drept urmare, excesul ponderal în populația pediatrică a devenit o problemă de sănătate globală.



În acest context, Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu Rusescu" din București, alături de Ministerul Sănătății, în calitate de partener strategic, inițiază Campaniei de Conștientizare și Prevenție a Obezității Infantile, susținută de echipa multidisciplinară de medici din cadrul INSMC (Dr. Carmen Truțescu – Medic primar psihiatrie pediatrică, Dr. Bogdan Pascu – Medic specialist endocrinologie, Dr. Victor Miron – Medic pediatru, Dr. Roxana Căldăraru – Medic primar recuperare medicală, Dr. Laura Matei – Medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice), coordonată de Conf. Dr. Mihai Craiu – Medic primar pediatrie.Prin această campanie, specialiștii Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului vor pune sub lupă factorii implicați în obezitatea infantilă (factori genetici, factori de nutriție, factori emoționali, sedentarismul, factori endocrini...) și vor face prevenție prin informarea corectă a părinților în ceea ce privește implicațiile obezității infantile pe termen lung asupra sănătății copiilor. Toate informațiile sunt conectate pe site-ul dedicat campaniei – www.testulgreutății.ro - site care găzduiește GHID-ul pentru părinți, semnat de medicii coordonatori ai campaniei, care poate fi consultat, dar și descărcat de către părinți și copii."Dacă pe vremuri expresia populară "gras și frumos" era utilizată cu zâmbetul pe buze de părinți și bunici, astăzi aceasta ar trebui uitată. Din păcate, greutatea excesivă este o povară imensă, dar totodată una din puținele patologii pe care o putem controla dacă începem acest lucru din timp. Studiile recente ne arată că neglijarea unui stil de viață sănătos, dominat de expunere excesivă la ecrane – în epoca tabletelor și a telefoanelor în fața cărora stau copii de la 9-10 luni în sus - obiceiuri alimentare nepotrivite, puținele ore de activitate fizică structurată sunt factori care duc la obezitate. Și dacă nu facem nimic, peste 50% dintre copiii actuali vor deveni obezi peste 30 de ani. Zestrea genetică înseamnă doar 14% din traiectoria și din factorii care influențează IMC-ul unui adult, iar restul, sunt factori influențabili." – dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie în cadrul Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu Rusescu"."Suntem într-o perioadă pandemică, dar puțini știu că putem vorbi și despre o pandemie de obezitate. Pentru că obezitatea nu se referă la un număr al unor kilograme în plus, nu este doar o problemă de aspect fizic. Obezitatea are implicații majore atât asupra individului în mod personal, cât și asupra societății la nivel macro-social. Este nevoie de măsuri urgente de stopare a creșterii prevalenței supraponderalității și a obezității în rândul copiilor. Societatea în ansamblul ei trebuie să se concentreze asupra factorilor determinanți, părinții trebuie să înțeleagă pericolul pe care obezitatea îl poate avea asupra copilului lor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung" – dr. Victor Daniel Miron, medic rezident pediatrie."Toți copiii care astăzi suferă de suprapondere sau obezitate vor ajunge, în mare proporție, adulți obezi. În momentul acesta, în cabinetul de endocrinologie al Institutului, cel puțin 1 din 2 copii se prezintă pe lângă alte afecțiuni și cu suprapondere sau obezitate, cel puțin 1 din 2 copii prezintă o comorbiditate asociată de tip hipertensiune, dislipidemie, dar și noi patologii endocrinologice descrise în asociere cu obezitatea – de tip hipotiroidism, pubertate precoce sau pubertate întârziată" – dr. Bogdan Pascu, medic specialist endocrinologie"Excesul ponderal influențează în mod negativ starea de sănătate. Stilul de viață sănătos reprezintă fundația unei vieți cât mai lungi și lipsite de probleme medicale. La baza unui stil de viață sănătos stau o alimentație echilibrată, menținerea unui program regulat de mișcare și odihnă, păstrarea greutății corporale în limitele optime pentru vârstă și limitarea aportului de substanțe nocive" – dr. Laura Matei, medic specialist nutriție, diabet și boli metabolice"Mișcarea este un cuvânt cheie în prevenirea, în tratamentul obezității și în formarea unui stil de viață sănătos. În prezent, sedentarismul este al patrulea factor de risc printre cauzele mortalității în lume. Conform OMS, copiii cu vârsta preșcolară (vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani) ar trebui să fie activi fizic pe tot parcursul zilei pentru creștere și dezvoltare, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani ar trebui să efectueze 60 de minute (1 oră) sau mai mult de activitate fizică de intensitate moderată în fiecare zi, inclusiv aerobic, iar adolescenții cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, ar trebui să efectueze 60 de minute (1 oră) de activitate fizică pe zi." - Dr. Roxana Căldăraru, medic primar recuperare medicală"Studiile arată că 10% dintre fetele care suferă de obezitate fac, la un moment dat, un episod depresiv, iar băieții riscă consum de substanțe interzise și de alcool. Asta înseamnă că cel puțin o dată, pe parcursul vieții lor, copiii care se confruntă cu obezitate se vor întâlni cu un diagnostic psihiatric. De aceea încercăm să facem un screening al tulburărilor psihiatrice și emoționale preexistente obezității, pentru că sunt situații când problemele emoționale preced supraponderea și obezitatea." - Dr. Carmen Truțescu, medic primar psihiatrie pediatrică