M-am vaccinat împotriva COVID-19 și am făcut testul de anticorpi. Dar există un nivel de anticorpi de la care pot fi sigur că nu mă mai pot infecta?

Ambii specialiști au explicat pentru HotNews.ro că știința nu are în acest moment un răspuns exact la întrebarea "Câți anticorpi ar trebui să am după vaccinarea împotriva COVID-19 sau după trecerea prin boală pentru a fi ferit de infectare?". Răspunsul corect este, însă, acela că "în mare, în urma vaccinării, celor mai mulți oameni le scade riscul de a se infecta sau reinfecta, iar celor care se vor reinfecta le va scădea foarte mult riscul de a dezvolta o formă gravă a bolii. E puțin probabil ca acea imunizare pe care o avem în urma vaccinării sau a trecerii prin boală sa oprească infectarea cu totul. Mai degrabă ne ajută să nu dezvoltăm forma gravă a bolii decât să blocheze infectarea", dă asigurări biologul Dumitru Jardan, coordonatorul laboratorului de Biologie Moleculară MedLife.



"Este foarte greu de spus că de la nivelul X de anticorpi ești protejat în fața virusului"



"Noi încă nu ne-am lămurit dacă pentru protecția în fața SARS-CoV2 este nevoie să ai doar acei anticorpi care apar în urma vaccinării sau avem nevoie și de celulele T care sunt induse de vaccinare. Anticorpii sunt foarte ușor și foarte ieftin de măsurat, în schimb celulele T, care recunosc proteinele virale și omoară celulele infectate, sunt mult mai complicat de urmărit, de măsurat și de stabilit dacă ele răspund", explică Dumitru Jardan.





Biologul Dumitru Jardan în laborator



"În mare, în urma vaccinării, celor mai mulți oameni le scade riscul de a se infecta sau reinfecta, iar celor care se vor reinfecta le va scădea foarte mult riscul de a dezvolta o boală gravă", dă asigurări Dumitru Jardan.







Nivelul ridicat de anticorpi "este foarte bun și, teoretic, vorbește despre un nivel de protecție bun"







1. "Nivelul mare de anticorpi este foarte bun și, teoretic, vorbește despre un nivel de protecție bun. Dar nu este clar dacă acel nivel de anticorpi se corelează cu nivelul de răspuns la nivelul celulelor T și încă nu prea este clar care răspuns este mai important pentru a ne proteja de această boală - anticorpii sau celulele T."

2. "Acel nivel minim de anticorpi pe care trebuie să îl avem pentru a ne proteja de boală se referă, așa cum l-au gândit și producătorii vaccinurilor, doar la varianta inițială a virusului. Dacă vorbim despre alte variante de virus (noi tulpini), s-ar putea ca lucrurile să stea dramatic diferit. În sensul că s-ar putea ca anticorpii dezvoltați în urma vaccinării să nu mai funcționeze aproape deloc față de o variantă a virusului indiană sau braziliană sau sud-africană. Se vorbește deja despre faptul că, în cazul unei noi tulpini, eficiența vaccinului scade. Da, scade pentru că anticorpii nu mai recunosc noua variantă de virus."

3. "Fiecare om este diferit și va reacționa diferit la infecția virală. Și chiar dacă doi oameni au același nivel de anticorpi, nu înseamnă că ei vor reacționa la fel la infecția cu virusul."









"Din aceste motive este foarte greu de spus că de la nivelul X de anticorpi ești protejat în fața virusului", este concluzia coordonatorului laboratorului de Biologie Moleculară MedLife.

Dumitru Jardan, biolog și doctor în științe medicale, subliniază însă că vorbește strict despre studiile științifice publicate până în acest moment, pe care a apucat să le vadă, iar lucrurile sunt în dinamică și în fiecare zi apar noi date și studii noi, astfel că pe măsură ce noi date vor apărea, nu este exclus să își schimbe părerea pe această temă.



"Nu trebuie să facem o comparație în ceea ce privește anticorpii cu persoanele din familie sau cu cunoscuții"





Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, spital care tratează de peste un an pacienți COVID-19, spune că, în primul rând, trebuie să înțelegem că abordarea trebuie să fie alta: titlul de anticorpi după trecerea prin boală "este strict pentru orientare și nu influențează decizia de a ne vaccina sau nu. Chiar dacă am trecut prin boală, știm bine că în momentul în care ne vaccinăm, avem un titlu de anticorpi care este un răspuns imun superior și care poate să ne ajute să avem imunitate pentru o perioadă mai lungă".



De asemenea, subliniază Adrian Marinescu, "nu trebuie să facem o comparație în ceea ce privește anticorpii cu persoanele din familie sau cu cunoscuții, pentru că într-adevăr sunt metode diferite la nivelul fiecărui laborator. În momentul în care e un rezultat pozitiv există un interval de referință pentru acel laborator, dar e important ca nivelul de anticorpi să fie cât mai mare în raport cu referința, pentru a putea să avem nu știu dacă neapărat garanția, dar pentru a avea mai multă liniște în ceea ce privește durata acestei imunități. Cu cât avem un titlu mai mare de anticorpi, cu atât e foarte probabil ca acest răspuns imun să țină mai mult în timp."





Dr. Adrian Marinescu





La ce intervale de timp ar trebui monitorizat nivelul de anticorpi? "Eu cred că putem face o testare la aproximativ o lună după rapel și să repetăm la fiecare 3 luni, pentru a urmări situația în dinamică. Nu aș face mai repede și nu aș face la mai multe laboratoare. Și așa cum spuneam, acest titlu de anticorpi trebuie să fie strict orientativ."



Odată cu apariția de noi tulpini, vaccinul împotriva COVID-19 este în continuare sigur? Răspunsul medicului Adrian Marinescu este "da, în acest moment", chiar dacă, pe parcurs, lucrurile se pot schimba: "Este valabil pentru orice vaccin, și dacă vorbim despre vaccinarea antigripală este aceeași discuție: se încearcă să se găsească un vaccin care să fie cât mai cuprinzător pentru mutațiile existente. Nu ai cum să preconizezi ce mutații urmează să apară într-un interval de timp. Este clar că în momentul în care au fost produse vaccinurile împotriva SARS-CoV2, companiile au luat în calcul că vor face o monitorizare atentă și că în funcție de aceste mutații - ceea ce duce la noi variante virale, dacă vor fi interferențe dovedite, care să arate o scădere clară a eficienței - atunci va exista un update pentru vaccin, indiferent de compania producătoare. Este aceeași discuție și problema se pune la fel. În acest moment lumea nu trebuie să își facă griji, vaccinurile sunt sigure împotriva tulpinilor care circulă."



