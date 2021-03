Cum s-a schimbat din toamnă până acum profilul pacienților COVID-19 care ajung la spital. Beatrice Mahler: Am avut și pacienți de 35 de ani în ATI

​Media de vârstă a pacienților bolnavi de COVID-19 care ajung în stare gravă la spital a scăzut comparativ cu toamna anului trecut, afirmă, într-un interviu acordat HotNews.ro, medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București, spital aflat de un an în prima linie. "Am avut și pacienți de 35 de ani în Terapie Intensivă, și de 40 de ani și de 44 sau 47 de ani. Și când ai așa, jumătate dintre ei sub 50 de ani, te cam doare sufletul. Când îi vezi că nu pot să respire și că sunt în această stare. Este dificil să îi vezi atât de tineri și suferinzi pe patul de spital", mărturisește Beatrice Mahler.







La Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, secția de Terapie Intensivă este plină încă de acum o săptămână: "La noi în 2-3 zile a fost plin. La sfârșitul săptămânii trecute aveam paturi suplimentare în secție. Este exact situația din luna noiembrie, de la sfârșitul lunii noiembrie (vârful pandemiei în România, când în unele zile se înregistrau peste 10.000 de cazuri pe zi - n.red.). Noi, la Institutul Marius Nasta, suntem exact în același moment, de la sfârșitul lunii noiembrie, când am avut 7 paturi suplimentare puse pe oriunde am găsit un loc pentru a pune un pat, pentru a putea avea grijă de oameni", spune managerul spitalului.







Beatrice Mahler subliniază că spitalul pe care îl conduce nu poate crește peste noapte numărul paturilor de Terapie Intensivă și explică și de ce: "Noi nu putem crește numărul de paturi de Terapie Intensivă. Acolo e nevoie de un alt tip de dotare a plintei de oxigen, spre exemplu ar trebui două plinte de oxigen pentru a putea crește numărul de locuri, lucrurile sunt un pic mai complicate."



La Institutul Marius Nasta va fi creată, în schimb, o zonă de terapie intermediară, "o zonă în care în acest moment sunt pacienți COVID, dar vor fi pacienți COVID care vor beneficia de o ventilație non-invazivă, cu aparatură care din punct de vedere tehnic nu este la fel de performantă precum aparatele din Terapie Intensivă, dar sunt aparate bune. Ele pot fi folosite până la un anumit nivel de gravitate al stării pacientului. Este o zonă care nu se adresează pacienților care au nevoie să fie intubați sau celor care au nevoie de ventilatoare foarte puternice pentru a li se asigura ventilație non-invazivă, însă pot fi ventilați pacienții care au o formă severă, însă răspund la tratament și care nu au nevoie de cele mai puternice aparate. Fiecare aparat are nivelul său de performanță. În Terapie Intensivă se lucrează cu aparate de înaltă performanță, dincoace sunt aparate care nu duc o presiune ventilatorie foarte înaltă, care poate să fie suficientă pentru un anumit tip de pacient, dar nu pentru toți. Și atunci, încercăm să găsim soluții, pentru că presiunea pe Terapie Intensivă este foarte mare."



Beatrice Mahler subliniază că în acest moment nu mai vin la spital pacienți cu forme ușoare ale bolii, ci "vin pacienți care au nevoie de oxigen, pacienți în formă extrem de severă, care nu pot mânca, nu se pot îngriji, nu pot să bea o gură de apă. Iar noi avem personal ca pentru o secție normală. Dacă ai o asistentă la 15 paturi este una și o asistentă la 30 de paturi este altceva, automat nu poate intra la toți, mai ales când toți au nevoie de ajutor."









Ca medie de vârstă, pacienții care ajung acum la Institutul Marius Nasta sunt mai tineri decât cei care veneau în toamna trecută și în perioada noiembrie-decembrie: "Media de vârstă este în scădere. Am avut și pacienți de 35 de ani în Terapie Intensivă, și de 40 de ani și de 44 sau 47 de ani. Și când ai așa, jumătate dintre ei sub 50 de ani, te cam doare sufletul. Când îi vezi că nu pot să respire și că sunt în această stare. Este dificil să îi vezi atât de tineri și suferinzi pe patul de spital."



"Este greu pentru toată lumea, și pentru pacienți, și pentru aparținători, și pentru personal. Este un moment tare greu", spune managerul Institutului Marius Nasta.







România se află la începutul celui de-al treilea val al pandemiei de COVID-19. Cu toate că specialiștii vorbesc deja de câteva săptămâni despre începutul celui de-al treilea val, iar numărul de îmbolnăviri este în creștere de la o zi la alta, autoritățile au fost prinse din nou pe picior greșit.



În spitalele din București, ieri nu mai era liber niciun pat de Terapie Intensivă pentru pacienți COVID-19, iar în toată țara mai erau disponibile doar 30 de paturi libere.

Ministerul Sănătății a organizat ieri videoconferințe atât cu conducerile spitalelor COVID-19 din București, cât și cu ale celor din țară, și caută acum soluții pentru creșterea numărului de paturi.





Ne așteaptă o primăvară "chiar mai periculoasă decât cea din 2020", însă vara acestui an va fi "aproape normală, urmată de încă o perioadă mai complicată în toamna-iarna lui 2021", afirmă la începutul lunii martie Vlad Mixich, expert în politici de sănătate.



"Anul trecut de 1 martie am pus un coșar-mărțișor cu dezinfectant. Coșar pentru că aveam nevoie de noroc. Anul acesta avem în continuare nevoie de coșarul-mărțișor, tot pentru noroc pentru că ne așteaptă o primăvară chiar mai periculoasă decât cea din 2020", avertiza Vlad Mixich, în urmă cu două săptămâni.



El a explicat și motivele pentru care această primăvară s-ar putea dovedi mai periculoasă decât cea de anul trecut: "Pe fondul optimismului legat de vaccinare și a oboselii justificate legate de pandemie, mulți dintre noi lăsăm garda jos, deși situația e la fel de periculoasă pentru covârșitoarea majoritate a românilor care nu sunt vaccinați."



Vlad Mixich mai spune și că vara acestui an "va fi aproape normală, urmată de încă o perioadă mai complicată în toamna-iarna lui 2021 (dar nu atât de periculoasă ca această primăvară pe măsură ce numărul persoanelor vaccinate va crește)."