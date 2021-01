Rudele pacienților și autoritățile se contrazic: În timp ce fiica unei paciente de la Balș spune că i-a dus mamei sale o aerotermă zilele trecute, autoritățile susțin că "nu au existat probleme cu furnizarea căldurii"

La începutul lunii decembrie, HotNews.ro scria că două spitale COVID-19 din București - Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș și Spitalul Colentina - au rămas fără căldură și apă caldă, după ce alimentarea cu agent termic fusese întreruptă de Termoenergetica. Reprezentanții spitalului declarau atunci că încălzirea pacienților se face cu mai multe pături și pilote și cu aparatele de aer condiționat date pe cald și subliniau că tot ce înseamnă sursă de încălzire electrică este evitat, deoarece poate duce la supraîncălzirea rețelei.









Citește și:









De cealaltă parte, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține că în ultima săptămână, inclusiv noaptea trecută, nu au existat probleme cu furnizarea căldurii la Institutul Matei Balș. "Ca să fie foarte clar: Am discutat atât cu Termoenergetica cât și cu call center-ul din primărie care primește apelurile privind situația încălzirii și în ultima săptămână, inclusiv noaptea asta, nu au existat probleme de căldură la Matei Balș și nici la blocurile din jur", a spus primarul general, la începutul ședinței CGMB de vineri.Noaptea trecută, la Spitalul Matei Balș, nu au fost probleme cu furnizarea agentului termic, în punctul termic temperatura pentru încălzire fiind de 43 grade, iar pentru apă caldă de 50 grade, a declarat pentru HotNews.ro, Adrian Gîtlan, director general adjunct la Termoenergetica, furnizorul de căldură. Acesta spune că la 43 de grade în calorifere, temperatura în saloane, în funcție de clădire, este undeva la 22-23 grade.Fiica unei paciente internate cu COVID-19 chiar în pavilionul 5, unde s-a produs incendiul de azi dimineață, susține însă contrariul: "Mama mi-a spus că este frig. Şi eu am cerut voie să îi duc o aerotermă. Mi-au spus că pot să îi duc o aerotermă", a povestit femeia vineri dimineață, în fața spitalului.Mama femeii era internată într-un salon situat la etajul 3 al pavilionului numărul 5. Incendiul din această dimineață a izbucnit la parterul acestei clădiri.Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a afirmat că nu are în acest moment informaţii că în pavilionul de la Institutul Matei Balş ar fi existat alte surse de încălzire.Cauza cea mai probabilă a incendiului declanșat vineri dimineață la Institutul Matei Balș, despre care se vorbește tot mai insistent în spital, este un scurtcircuit care a pornit de la o sursă de încălzire - o aerotermă sau un reșou electric - au declarat pentru HotNews.ro surse din spital. Șocul este cu atât mai mare cu cât Institutul Matei Balș este cel mai modern spital de boli infecțioase din România, însă în ultima perioadă a avut frecvent probleme cu sistemul centralizat de încălzire, la care este conectat: la fel ca mulți alți locuitori ai Capitalei, și pacienții de la Matei Balș au rămas în frig și fără apă caldă.În cazul în care această variantă se va confirma în urma anchetei oficiale, situația este complet diferită față de incendiul care a distrus, în noiembrie anul trecut, secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț, unde a fost vorba despre o defecțiune la instalațiile medicale din secția de Terapie Intensivă, improvizate chiar în ziua incendiului, când pacienții fuseseră mutați de pe un etaj pe altul.Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, cel care a fost timp de 19 ani managerul spitalului și a demisionat acum o lună, după ce a fost ales senator din partea PSD, a declarat vineri dimineață că avizele Institutului Matei Balş "sunt în ordine, ultima linie de oxigen fiind montată în decembrie".La Balș s-au făcut constant investiții în ultimii ani, finanțarea a fost consistentă, iar pavilionul unde s-a produs incendiul fusese renovat recent, mai spune ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Spitalul se află în subordinea Ministerului Sănătății.