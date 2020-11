​VIDEO Pacienți suspecți de COVID-19 dezbracați și consultați la plămâni la 5 grade, în cortul de triaj din curtea spitalului din Buzău: Nu știu cum ar putea să consulte aici un medic pe cineva cu o afecțiune la plămâni

​Pacienții suspecți de COVID-19 sunt dezbracați și consultați în corturi de triaj unde "este la fel de frig ca afară", în curtea Spitalului Județean din Buzău. Imagini dintr-un astfel de cort de triaj au fost publicate de Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. "Am primit aseară acest video din partea unei doamne din Buzău diagnosticată cu COVID-19. Imaginile sunt din unul dintre corturile mizerabile de triaj din curtea Spitalului Județean din Buzău. Cortul era spart, plin de apă și bolnava a stat 9 ore în condiții infernale, asta s-a întâmplat acum 3 nopți... La 5 grade a fost dezbrăcată și consultată la plămâni, în cort era la fel de frig ca afară!"





"Așa arată cortul în care sunt acum, cu fermoarele deschise la ușa de la intrare. Nici măcar vreun pic de aer cald. Cortul este mare, ar încăpea aici 3 aeroterme, cu condiția să meargă non-stop, pentru ca pacienții care sunt consultați la plămâni cu suspiciune de COVID să poată fi consultați în siguranță. Aici sunt nevoită să aștept cu suspiciune de pneumonie și chiar cu suspiciune de COVID, cu simptome de tuse. Aici sunt nevoită să aștept, mi-au înghețat picioarele, mi-au înghețat tălpile, patul este rece ca gheața. Nu știu cum ar putea să consulte aici un medic pe cineva care ar putea să aibă o afecțiune la plămâni." - mărturia unei paciente din Buzău, suspectă de COVID-19.



Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat, pe pagina sa de Facebook, imaginile video primite de la o pacientă cu COVID-19 din Buzău și mărturia acesteia:











"Noapte de coșmar la Spitalul Județean Buzău! Am primit aseară acest video din partea unei doamne din Buzău diagnosticată cu COVID-19. Imaginile sunt din unul dintre corturile mizerabile de triaj din curtea Spitalului Județean din Buzău. Cortul era spart, plin de apă și bolnava a stat 9 ore în condiții infernale, asta s-a întâmplat acum 3 nopți... La 5 grade a fost dezbrăcată și consultată la plămâni, în cort era la fel de frig ca afară!", spune Emanuel Ungureanu.

"Acum câteva zile am fost în vizită la acest spital și am vorbit câteva minute cu doctorul Zoican, șeful UPU, atunci domnul doctor mi-a spus că se vor amplasa în curtea spitalului niște containere. Au trecut 8 luni de la începutul pandemiei, de ce nu s-a pregătit managerul pesedist al spitalului de valul doi al pandemiei, de ce nu s-a implicat conducerea roșie a Consiliului Județean Buzău? Acum câteva zile am explicat într-un interviu faptul că în tot județul Buzău există doar un singur aparat RT-PCR care testează în medie 172 de pacienți pe zi pentru COVID-19, extrem de puțin? Am solicitat Consiliului Județean Buzău să mai cumpere un aparat RT-PCR, situația devine dramatică și la Buzău", adaugă el."Tot ieri am cerut deschiderea Spitalului Râmnicu-Sărat și pentru pacienții care suferă de alte afecțiuni decât COVID-19. Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Buzău își bat joc de buzoieni și râmniceni. Îmi voi folosi toată puterea ca deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților pentru a ajuta la Buzău așa cum am făcut-o în foarte multe locuri din România. Aveți grijă de voi și unii de alții!", este mesajul lui Emanuel Ungureanu.