Colegiul Medicilor cere scoaterea la concurs a posturilor din spitale pe specialitățile deficitare: E nevoie acută de medici pentru gestionarea pandemiei

​Pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 este nevoie acută de medici pe diverse specialități deficitare în sistemul medical românesc, iar posturile din spitale trebuie deblocate și scoase la concurs, atrage atenția Colegiul Medicilor București. Anul acesta, în contextul pandemiei, examenul pentru obținerea titlului de medic specialist din luna martie nu s-a putut susține, ceea ce reprezintă o importantă problemă atât pentru medicii care și-au finalizat pregătirea în specialitate, dar si pentru sistemul de sănătate, care are nevoie de resură umană, arată Colegiul Medicilor București.





"În primul rând trebuie să se susțină examenul de medic specialist în septembrie. Considerăm că o primă soluție rapidă pentru rezolvarea gravei crize de resursă umană din sănătate este ca imediat după examenul de medic specialist să se deblocheze concursurile pe post în spitalele și unitățile sanitare unde medicii sunt deficitari, în primul rând în specialități ca: ATI, medicină de urgență, boli infecțioase, epidemiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de laborator etc. Sunt, din păcate, multe alte specialități care în acest moment sunt deficitare din perspectiva resursei umane și considerăm că o variantă optimă pentru acest moment ar fi deblocarea de urgență a concursurilor, medicii să poată ocupa posturi prin concurs în spitalele și alte instituții medicale care în acest moment au nevoie acută de medici. Medicul trebuie să fie acolo unde este nevoie de el și e păcat să avem foarte mulți medici tineri, care nu și-au putut da specialitatea în martie și care vor da acum specialitatea, și să nu aibă post. Dacă în anumite zone există și un medic cu experiență și vin 2-3 tineri specialiști deja se poate construi o echipă care să rezolve acuta problemă de personal din medicina românească, mai ales în zone numite drept 'linia I în lupta cu noul coronavirus'. Ca reprezentat al celui mai mare colegiu teritorial de medici din România am avut nenumărate discuții și cu reprezentații autorităților și cu alte organizații, dar și cu membrii noștri pentru identificarea de soluții la criza de medici din sănătatea românească. Este bine că avem echipamente. Este bine că s-au făcut investiții, ca de exemplu în zona de ATI, dar ce facem cu resursa umană din zona de ATI de exemplu? Am discutat cu colegii noștri, medici din spitale, cabinete, policlinici și ambulatorii. Aceste luni de pandemie, mai ales în zonele medicale desemnate COVID, au dus la oboseala și epuizarea personalului medical", a explicat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București.





"Detașarea poate fi o soluție punctuală și pe termen scurt. Soluția viabilă, din perspectiva noastră, este deblocarea posturilor pentru medici"





"Dacă vrem se poate! Și, DA, avem nevoie de medici în medicina românească", subliniază reprezentanții Colegiului Medicilor București.

