Vlad Alexandrescu: Autoritățile ascund adevărul din spatele crizei Euthyrox. Opriți exportul paralel!

Autoritățile ascund adevărul din spatele crizei de Euthyrox, medicamentul pentru pacienții cu afecțiuni tiroidiene care lipsește din farmacii de la începutul anului, afirmă senatorul USR Vlad Alexandrescu. El le cere autorităților "să nu ne mai vândă gogoși" și să oprească exportul paralel de Euthyrox. Vlad Alexandrescu a trimis recent interpelări către premierul Ludovic Orban și către ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, cărora le-a adresat întrebări despre criza de Euthyrox și solicitări de a rezolva criza de medicamente esențiale pentru bolnavii cu probleme tiroidiene.





Euthyrox lipsește de la începutul anului





Euthyrox lipsește din farmaciile din România încă de la începutul anului. Criza a izbucnit undeva în ianuarie-februarie.



În luna martie, Agenția Națională a Medicamentului anunța că, până la reglarea problemelor cu Euthyrox, pacienții pot lua un alt medicament, care conține aceeași substanță activă - Accu-Thyrox. Pacienții spun însă că nici acest medicament nu se găsește în farmacii: "Este important să comunicăm faptul că, până la reglarea pieței este disponibil pe piață, fără probleme de aprovizionare, ACCU-THYROX 100 micrograme/5 ml soluţie orală care conține aceeași substanță activă, levotiroxină", anunța atunci Agenția Națională a Medicamentului.



Pe 8 aprilie, Ministerul Sănătății anunța că 140.122 de cutii de Euthyrox (100 mcg) au ajuns în depozitele din România pe 31 martie, iar 54.240 de cutii fuseseră deja distribuite și puteau fi găsite în farmacii.



O lună mai târziu, pacienții se plâng în continuare că medicamentul este foarte greu sau imposibil de găsit în multe farmacii.



În paralel cu legislația și birocrația greoaie, care fac ca medicamentul să poate fi obținut din farmacie doar cu rețetă gratuită, asociațiile de pacienți acuză faptul că distribuitorii păstrează stocurile de Euthyrox în depozite și așteaptă să exporte paralel medicamentul, la preț mai bun decât îl pot vinde în România.





Vlad Alexandrescu: Euthyrox era greu de procurat și inainte de pandemie





"Funcționari ai Agenției Medicamentului, chiar ne luați pe toți drept proști?"





Vlad Alexandrescu subliniază că, deși Euthyrox lipsește din farmacii de aproape 6 luni, "Agenția Națională a Medicamentului încearcă să ne convingă că lipsa acestui medicament se datorează exclusiv creșterii consumului de levotiroxină - substanța activă din Euthyrox - cu 50% față de perioada ianuarie - februarie a anului trecut. Pe înțelesul tuturor: ni se spune că nu se găsește pentru că s-ar fi dublat consumul! În România, conform datelor statistice de la Institutul Național de Sănătate Publică, incidența (cazuri noi) bolilor de tiroidă s-a triplat între 2010 și 2016 (în 6 ani de zile). Această creștere a incidenței s-a spus atunci că ar putea fi explicată și de îmbunătățirea accesului pacienților la serviciile medicale de specialitate, dar și a testelor diagnostice. Din nou, discutăm de o triplare în 6 ani de zile, nu de o dublare în câteva luni, în perioada iernii, când este știut că Românii nu se duc mai des la doctor, sunt mai degrabă preocupați de sărbători și de petrecut cu familia reunită."

"Funcționari ai Agenției Medicamentului, chiar ne luați pe toți drept proști? Până la începutul stării de urgență, o parte din cetățenii cu boli autoimune procurau Euthyrox din străinătate, cel mai frecvent din Ungaria, dar acest lucru acum nu este posibil acum. Sper ca autoritățile să nu ne mai vândă gogoși. Cetățenii cu probleme tiroidiene au nevoie de medicamente, nu de gogoși. Un stat care nu reușește să-și protejeze cetățenii este un stat slab, depășit! Opriți exportul de Euthyrox!", este concluzia lui Vlad Alexandrescu.









În 2016, în România au fost diagnosticate 83.413 noi cazuri de boli tiroidiene, de trei ori mai multe decât în 2010, arată Vlad Alexandrescu. Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, numărul pacienților cu afecțiuni tiroidiene din România s-a triplat în interval de 6 ani. "Euthyrox era greu de procurat și înainte de pandemie, din pricina faptului că este mereu disponibil în cantitate limitată. Înțeleg că nu se comercializează on-line, iar acum, în stare de urgență, procurarea lui a devenit o cursă cu obstacole. Pacienții sunt nevoiți să urmeze tratamentul toată viața, fără întrerupere, iar acum a dispărut de prin sertarele farmaciilor", afirmă Vlad Alexandrescu."Ministerul Sănătății spune că nu acest medicament nu lipsește, ba chiar că încă din 8 aprilie depozitele au fost aprovizionate și de acolo Euthyrox a fost distribuit în farmacii, dar în farmacii nu e de găsit", adaugă Vlad Alexandrescu.Senatorul USR amintește că Ministrul Sănătății a emis recent un ordin de ministru care include Euthyrox pe lista medicamentelor autorizate la export. "Întrebarea mea este: cine nu își face treaba? Cine ar trebui să se asigure ca pacienții cu afecțiuni tiroidiene nu au de suferit în urma incompetenței autorităților? Agenția Națională a medicamentului are o părere măcar? Colegiul Farmaciștilor a cerut ca stocurile de Euthyrox să fie mărite? Cine sunt importatorii autorizați? Oare autoritățile știu cum este să iei la rând toate farmaciile și să nu găsești un medicament de care depinde echilibrul hormonal? Ce este oare în sufletul oamenilor care caută cu disperare un medicament vital?"Ministerul Sănătății "afirmă că în prezent există medicamentul în depozite, dar când pacienții merg să cumpere la farmacii li se răspunde că nu au pe stoc. Comunicarea de tipul: 's-au luat măsuri pentru remedierea problemelor' nu ajută pe nimeni", atrage atenția Vlad Alexandrescu."Am explicat acum câteva zile care este mecanismul realizat legal prin Ordinul Ministrului Sănătății, prin care Agenția Națională a Medicamentului dă liber la export pentru Euthyrox, fără să-și pună semnătura, fără să răspundă de atâtea zile la notificările depuse de operatori, ceea ce echivalează cu autorizația de export. Ieri, Agenția Națională a Medicamentului a venit cu o nouă explicație, nemenționată până în prezent, că în România s-ar fi dublat numărul de pacienți în ultimul an. Cine a diagnosticat acești pacienți? Când, în ce clinici s-au făcut consultațiile, ce diagnostic au primit noii pacienți? Ce laboratoare au procesat analizele? Cum s-au dublat într-un an afecțiunile tiroidiene? Unde este raportul care arată acest lucru? Care este cauza unui asemenea incident? Cum arată cifrele pe ultimii 5 ani? Cum s-ar putea explica acestă situație, cu cifre, nu cu supoziții? A existat un raport privind semnalarea acestui fapt? S-au transmis datele la Eurostat? Uniunea Europeană are informații privind situația României față de țările din jur?", subliniază senatorul USR.