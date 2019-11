Două cazuri de ciumă pulmonară au fost identificate la Beijing / Spitalul în care sunt internate persoanele bolnave de pestă este acum gol VIDEO

Două persoane au fost spitalizate la Beijing, după ce s-au îmbolnăvit de ciumă pulmonară, a confirmat miercuri Organizația Mondială a Sănătății, relatează AFP.

Ciuma pulmonară este cea mai rară, dar cea mai virulentă formă de pestă, întrucât transmiterea este posibilă de la o persoană la alta printr-o simplă tuse. Rata mortalității a acestei forme de ciumă poate fi ridicată, dar tratamentul cu antibiotice este eficient dacă este administrat în 24 de ore.

Cele două cazuri au fost confirmate de doctori marți, a relatat agenția de știri China Nouă, precizând că pacienții sunt originari din Mongolia Interioară, o regiune din nordul Chinei.

Cele două persoane au fost spitalizate într-o instituție din Districtul Chaoyang, estul capitalei chineze care numără peste 20 de milioane de locuitori, potrivit agenției de presă.

”În concordanță cu regulile sanitare internaționale, autoritățile chineze au notificat cele două cazuri către OMS și a oferit informații despre ele”, a spus organizația internațională.

Potrivit OMS, autoritățile încearcă să limiteze extinderea și să trateze ambele cazuri sub supraveghere.

Transmiterea pestei pulmonare se face prin contactul cu cei bolnavi.

Autoritățile chineze încearcă să prevină orice panică blocând haștagul ”Beijing confirmă tratarea unor cazuri de pestă” pe rețelele sociale.

Cu toate astea, internauții comentează. ”Aș vrea să știu cum au ajuns aceștia doi la Beijing: cu trenul, cu avionul sau cu mașina?”.

Un alt internaut a scris: ”gripa aviară în anul cocoșului, gripa porcină în anul porcului, iar anul viitor este anul Șobolanului... ciuma vine”.

În China, o persoană a murit de ciumă bubonică în 2014 în provincia Gansu (nord-vest). Victima a tăiat o marmotă moartă, posibil contaminată, pentru a hrăni câinele, potrivit mass mediei locale.

Cazuri fatale de ciumă au fost raportate în Tibet în 2009 și 2010.

Spitalul în care sunt internate cele două persoane care s-au îmbolnăvit de ciumă pulmonară este acum gol, deși de obicei e foarte aglomerat.

Beijing #Chaoyang Hospital, once one of the busiest in the capital, was found with virtually no patient in sight on Tuesday night, after two patients infected with #plague were reportedly hospitalized there. https://t.co/PC3p4zUORO pic.twitter.com/qH3fztVumD