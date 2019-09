Vlad Mixich, membru al boardului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă

EU-OSHA (Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă), https://osha.europa.eu/ro , cu sediul în Bilbao, Spania, se ocupă cu dezvoltarea la nivel european a unei culturi și practici reale în siguranța locului de muncă. Propune politici de prevenție pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și abordează o serie lungă de problematici cheie pentru muncitorii și lucrătorii din România, de la termeni de referință pentru prevenirea afecțiunilor medicale provocate de locul de muncă (substanțe periculoase și cancerigene, afecțiunile nervoase sau respiratorii etc.) la promovarea unor concedii medicale corecte și educația pentru sănătatea muncii.Vlad Mixich, ales în consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, este în prezent membru în conducerea Alianței Europene de Sănătate Publică și director al Observatorului Român de Sănătate. În ultimii ani a lucrat în mai multe țări europene ca expert al Comisiei Europene și în proiecte ale Băncii Mondiale, fiind activ în consolidarea și reforma sistemelor de sănătate. Absolvent al Facultății de Medicină din Timișoara, Vlad Mixich deține și un masterat în politici internaționale de sănătate de la London School of Economics and Political Science. În ultimul an, a predat și derulat activități de cercetare la Școala de Sănătate Publică a Universității Emory din Statele Unite, unde a colaborat cu Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC). În România, a fost consilier al ministrului Sănătății și vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului. Este o voce publică importantă în sistemul medical românesc."România nu a știut până acum să valorifice șansele pe care i le oferă Uniunea Europeană. Un exemplu este numărul extrem de mic de români în funcțiile de conducere din instituțiile sau agențiile europene lucru care mă preocupă și pe mine dar și delegația USR PLUS în ansamblu. Am făcut mai multe propuneri de români cu expertiză reală pentru a ocupa posturi în conducerea mai multor agenții europene și sunt bucuros că Vlad Mixich ajunge în boardul EU-OSHA", declară Dragoș Pîslaru, europarlamentar USR PLUS.În luna iulie, Dragoș Pîslaru a lansat către partenerii economici și sociali din România (sindicate, patronate și ONG-uri) o invitație de nominalizări pentru câteva posture-cheie din cele patru agenții europene din domeniul muncii și formării profesionale precum EUROFOUND (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă), CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), EU-OSHA (Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă) și ELA (Autoritatea Europeană a Muncii)."Expertiza românească în domeniul sănătății publice este în creștere evidentă. Avem la Cluj-Napoca un departament modern de sănătate publică și politici de sănătate, la Universitatea Babeș-Bolyai, care, pe lângă cercetarea de nivel înalt efectuată, formează viitorii profesioniști și lideri din sistemul românesc de sănătate. Faptul că avem un român in consiliul de administrație al unei agenții europene înseamnă, pe lîngă recunoașterea individuală, și o oportunitate să facem schimb de modele de bune practici la nivel European", spune Nicu Ștefănuță, europarlamentar USR PLUS și membru al comisiei de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară (ENVI).