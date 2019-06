Roxana Cîlțea, HR Sanofi Romania: Caracterul și sistemul de valori fac diferența

Articol susținut de Sanofi

"Imaginea companiei ne ajută foarte mult, suntem employer of choice, oamenii se bucură să ni se alăture. Reputația companiei, ca și a unui om, se clădește cu mult efort de-a lungul multor ani și se pierde ușor. Trebuie să ai repere solide: etică, onestitate, respect”, spune directorul de HR al Sanofi. În acest context, angajatorii încep să aprecieze mai mult caracterul decât cunoştinţele, pentru că acestea se pot îmbunătăți mai ușor. „Eu am făcut asta întotdeauna, mi se pare crucial. Un nivel decent de expertiză se poate dezvolta. Însă caracterul, sistemul de valori, comportamentul dezirabil se formează mult mai greu, dacă nu există de la început. Și face diferența!”, punctează Roxana Cîlțea. „Valorizăm onestitatea, transparența, etica, bunul simț, capacitatea de colaborare, de a lucra în echipă, pentru că indiferent de poziție faci parte dintr-o echipă și trebuie să te integrezi, să știi să ceri ajutor, să recunoști o greșeală. Este profund în ADN-ul nostru să evaluăm atât atingerea obiectivelor (what?), precum și felul în care ni le atingem (how?)."De altfel, compania farmaceutică Sanofi a fost recent desemnată Top Global Employer 2019 , fiind plasată astfel în topul select al celor mai buni 14 angajatori la nivel mondial. Compania are peste 100.000 de angajați, cu 145 de naționalități, activează în 170 de state și generează un business de 34,5 miliarde de euro (2018). "Procesul de analiză a fost amănunțit și sunt o serie de criterii foarte precise pe care organizația care acordă acest premiu le ia în considerare și le verifică. Are loc o evaluare foarte severă și exhaustivă a tuturor politicilor de personal: recrutare, atragerea de talente, dezvoltarea și retenția lor, procese, programul și mediul de lucru, sistemele de evaluare a performanței, de dezvoltare şi, nu în ultimul rând, cultura organizațională. Companiile care acceptă să intre în acest demers, până la momentul fericit în care primesc – sau poate nu – premiul, trec printr-un proces foarte complex. Este, de fapt, un alt fel de audit", explică dr. Roxana Cîlțea.Un punct important pe agenda leadershipului superior al companiei, cu obiective și criterii concrete, este egalitatea de gen, în special în contextul diversității de țări care compun multinaționala. În România compania punctează la acest aspect, cu 69% femei, procentaj care se păstrează și în middle și chiar top management. De asemenea, Sanofi Romania face parte din semnatarii Cartei Diversității , un demers local integrat la nivel european prin care instituțiile și companiile afiliate își asumă public angajamentul de a promova în mod concret nondiscriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă. "Demersul și implicațiile sunt mai profunde decât par a fi. Nu mai este vorba numai de faptul că femeile sunt discriminate și nu se pot angaja, ci și de cum sunt sprijinite când apar copiii, la mijlocul carierei, când au părinți vârstnici care trebuie ajutați și li se blochează parcursul profesional, rămân încremenite pe poziția pe care o au fără a fi susținute să facă față provocărilor. Când vorbim despre diversitate și incluziune, discutăm și despre integrarea persoanelor cu dizabilități sau a celor din alte culturi, precum și de flexibilitatea companiei de a veni în întâmpinarea diversității de nevoi a angajaților – de la programul de lucru la cele de dezvoltare a carierei", explică Roxana Cîlțea.Compania a venit în sprijinul angajaților oferind posibilitatea alegerii unui program flexibil, de a lucra o zi pe săptămână remote, de acasă, de a urma diferite cursuri pentru dezvoltarea profesională sau personală, cu planuri personale de carieră, care se construiesc împreună cu managerii. "Încurajăm extrem de mult proactivitatea. Omul este stăpânul destinului său. Nu trebuie să stai și să aștepți să ți se ofere. Încurajăm întâlnirile dintre manageri și echipe, comunicarea bidirecțională, atât ca să-și discute obiectivele și unde se află în atingerea lor, cât și nevoile de dezvoltare, aspirațiile personale. Lucrurile astea se documentează, se scriu, se urmăresc și, de multe ori, se și întâmplă".Aceste aspecte sunt importante pentru angajați, reflectându-se și în perioada medie petrecută în companie. "Oamenii vin și rămân în companie, în imensa lor majoritate. Pentru că au oportunități de carieră, pentru că încurajăm foarte mult mobilitatea internă, indiferent dacă e vorba de o promovare sau de o rejuvenare a profilului. Compania poate fi ceva abstract, dar până la urmă se traduce prin oameni; este important cum pui în aplicare și, mai ales, respecți ceea ce spui. Și oamenii văd asta foarte rapid", spune Roxana Cîlțea.Satisfacții pentru șeful de HR sunt multe, accentuându-se mai ales atunci când un proiect născut la tine în organizație este considerat atât de valoros încât este "exportat" și implementat și în alte țări. Este vorba de “Buddy Program”, născut în România acum un an și jumătate, prin care unui nou angajat în cadrul companiei i se alătură pe parcursul primelor 3 luni un prieten (buddy, engl.), care să îl ajute să se integreze ușor și rapid în echipă.A păstra motivația angajaților nu e un obiectiv ușor de atins. "Indiferent de cine ești și ce lucrezi e teribil de important să-ți placă ceea ce faci, să pleci dimineața către locul de muncă cu zâmbetul pe buze. Pârghiile motivaționale diferă foarte mult de la un om la altul. Pe unul îl motivează foarte mult aprecierea rezultatelor, recunoașterea publică, în organizație. Pe altul, bonusul de vânzări. Important e să le identifici și să faci uz de pârghia respectivă. Și, nu în ultimul rând, fiecare are și un nivel de auto- motivație intrinsecă, care e personală și le cuprinde cumva pe toate", spune Roxana Cîlțea.Ce valorizează oamenii cel mai mult într-o companie? Un mediu de lucru sănătos, o cultură bazată pe competență, pe performanță, un sistem cinstit și onest de valori, sancționând lipsa de viziune, de perspectivă pe termen lung, abordarea pe termen foarte scurt, lipsa de transparență, comunicarea lipsită de conținut. "La Sanofi în mod special contează că suntem o companie cu standarde etice foarte înalte. Faptul că toată activitatea companiei e centrată pe oameni, pe pacienți, pe facilitarea accesului lor la medicamente de ultimă generație, la medicamente inovatoare și la servicii medicale integrate și de calitate este extrem de apreciat și contribuie la această motivație intrinsecă. Dă senzația corectă că lași o urmă, un semn în urma ta și ai un sens", spune reprezentantul Sanofi.Roxana Cîlțea face parte dintr-o întreagă generație de medici care a ales imediat după Revoluție, în 1991, să lucreze în farma. A început ca reprezentant medical, apoi a urcat toate treptele consacrării profesionale. S-a dezvoltat și a crescut împreună cu compania. "Nu regret absolut nimic. Nu consider deloc că m-am despărțit de medicină, dimpotrivă. Cred că lucrând într-o companie farmaceutică poți să îți aduci un aport consistent. Poate că am reușit să contribui mai mult decât aș fi putut-o face în sistemul sanitar românesc la prelungirea vieții de calitate a semenilor mei", conchide Roxana Cîlțea.