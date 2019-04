New York introduce obligativitatea vaccinării împotriva rujeolei în mai multe cartiere

Municipalitatea a ordonat starea de urgență sanitară în patru zone situate în cartierul Williamsburg, la nord-vest de Brooklyn. Toate persoanele "care ar putea fi expuse la rujeolă" trebuie vaccinate, sub amenințarea de anchetă penală și o amendă de 1.000 de dolari.Primăria a avertizat de asemenea, că în aceste zone, centrele de îngrijire destinate comunității evreiești precum și yeshivas, școlile talmudice, care acceptă copii nevaccinați să fie pasibile de anchete penale sau chiar închidere.Până în prezent, statul New York impunea o serie de vaccinuri obligatorii pentru integrarea în sistemul școlar dar acorda excepții pentru motive religioase.Din octombrie, 285 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate în New York, în condițiile în care boala practic dispăruse în Statele Unite, cu doar 86 de cazuri în întreaga țară în 2016, potrivit datelor Centrului de control al bolilor.Rujeola este o boală foarte contagioasă, care poate provoca complicații medicale și chiar moartea. Niciun deces nu a fost înregistrat în New York de la începutul acestei crize sanitare.Reapariția rujeolei în New York, ca și în alte regiuni ale lumii, în special în Europa, este atribuită mișcărilor anti-vacciniste, alimentate pe larg pe internet în general și în special pe rețelele sociale.Nici textele religioase și nici autoritățile evreiești din New York nu sfătuiesc oamenii să nu se vaccineze.