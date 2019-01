Vasi Rădulescu explică fiecare dintre cele 30 de sfaturi medicale pentru 2019 devenite virale: Țările vestice încep să scoată de la decontare homeopatia pentru că nu au dovezi că ar funcționa

23. Se spune „stare de conștiență”, nu „cunoștință”.





























































O listă de dr. Vasi Rădulescu."



Vasi Radulescu este medic cardiolog și fondatorul, un proiect de educație medicală în care toate materialele sunt scrise de medici și sunt destinate publicului larg.Sistemele medicale din țările vestice încep să scoată de la decontare homeopatia pentru că nu au dovezi că ar funcționa. A se parcurge materialul de pe Sciencebasedmedicine . A se vedea și un material de pe The Economist . A se vedea cum NHS anulează sprijinul pentru homeopatie pe BBC Poziția CDC (centrul de control al bolilor din SUA) este aici Observați un caz celebru aici Referirea este, desigur, la fiolele clasice de dexametazonă. Acest corticosteroid se găsește și sub formă buvabilă și poate fi administrat copiilor, în indicații precise. Totuși, întăresc ideea că dexametazona nu se pune în nebulizator! Vă ofer poziția clară a domnului conferențiar universitar doctor Mihai Craiu aici A se citi acest articol Time care amintește și de cristale minune. Totul se duce spre placebo, deci nu la acțiune propriu-zisă a cristalelor pe meridiane energetice sau alte puncte nedovedite științific, ci pe dorința oamenilor de a crede într-un lucru.Ați fi surprinși câte conferințe se fac aici. Săli pline, bani mulți, păcăleli livrate aproape cu efect hipnotizant. Nu cred că e cazul de intrat în explicații la acest punct.Indicația principală a dietei fără gluten este boala celiacă. În rest, medicul decide dacă recomandă această dietă, în cazuri absolut speciale. A se citi cu atenție o atenționare publicată de MedScape Urmăriți-o aici pe savuroasa doamnă doctor Simona Tivadar Explicații aici Este logic să oferim corpului vitamine și minerale de calitate, printr-o alimentație echilibrată. Aprofundați aici Alimentația echilibrată (nu se vor evita proteinele!) este adjuvant în terapia multidisciplinară, dar a vindeca un cancer doar cu o dietă e utopie curată. A se parcurge materialul WebMD , mai ales ultimele rânduri.Citiți un articol mai vechi din HotNews Toată masa creierului este utilizată în procese simultane sau alternative. Dacă ne foloseam 10% din creier, aveam 10% din creier. Natura își optimizează speciile.Unde cade? Referirea se face, evident, la toate varietățile de stări de rău identificate greșit drept cădere de calciu.Nici chiar în criza de epilepsie. Nu introduceți mâna în gura omului aflat în criză, pentru că o contracție puternică vă poate rupe degetele. Aveți aici sfaturi Șocul are indicație în tulburările maligne și se dă cu monitor în față, unde orice medic ar trebui să știe dacă e, spre exemplu, o fibrilație ventriculară sau o asistolie. DAE (defibrilatoare automate externe) din spațiile publice nu descarcă decât dacă identifică aritmie malignă. Nu descarcă în asistolie.Anesteziile locale sunt suficiente pentru multe operații pe creier. Pacientul rămâne conștient și chiar discută cu echipa medicală sau face unele activități – asta ajută, pe baza unui RMN funcțional, la identificarea cu precizie a zonei ce trebuie excizată. Creierul per se nu doare atunci când se umblă în el.Dacă avem nevoie de 1800 kcal pentru metabolismul bazal și mâncăm 1600 kcal, deficitul este compensat de corp prin apelarea la depozite. Se vor pierde astfel din kilogramele în plus, îndeosebi țesutul adipos. Sportul poate fi adjuvant excelent, dar nu e obligatoriu. Atenție la persoanele obeze, pentru că unele activități sportive pot dăuna articulațiilor (care oricum sunt suprasolicitate, mai ales cele inferioare) sau inimii (care lucrează în suprasarcină în obezitate).Mă rog, prin întuneric se va înțelege lumină slabă. Există celule specializate în retină. Dacă nu trebuia să vedem în condiții de iluminare proastă, nu mai aveam aceste celule.A se citi explicația aici Poziția ACC/AHA (American College of Cardiology și American Heart Association) este aici Mai e nevoie de vreo explicație? Antibioticele funcționează pe bacterii. Atât.Există aparate de mii de euro care alcalinizează apa. Un articol pe New York Times A se vedea punctul cu vitaminele.Concluzia WebMD e clară: nu există un tratament verificat și această substanță poate fi nocivă.Un banc inventat de mine aici, să ne mai descrețim frunțile.Acum un milion de ani, într-o familie neaoșă neanderthaliană, zise aia bătrână:– Auzi, nepoate, peștera asta mai are o ieșire!– De unde știi, mamaie?– Simt curent!Nimic antagonic cu punctul 18, pentru că sport e una, opus de sedentarism poate fi mișcare ușoară, gen mers pe jos, e cu totul altceva. De ce ne îngrășăm, aici