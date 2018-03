Inca doua femei au murit din cauza gripei; numarul deceselor a ajuns la 90

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, vineri seara, ca au mai fost confirmate doua decese provocate de gripa.Este vorba despre doua femei, nevaccinate antigripal si care erau cunoscute cu diferite afectiuni medicale.Una dintre femei, in varsta de 79 de ani, era din judetul Mures, iar medicii au confirmat virus de tip A. Femeia a murit in 5 martie.De asemenea, este vorba despre o femeie de 75 de ani din judetul Arad, care a avut tirus gripal B si a murit in cursul zilei de vineri.Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90.