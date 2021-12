In

, Malcolm Gladwell impleteste mai multe povesti — a unui olandez genial si computerul sau conceput in casa, a unor frati din centrul Alabamei, a unui psihopat britanic si a unor chimisti piromani de la Harvard —, pentru a analiza una dintre cele mai importante provocari morale din istoria americana moderna.

In anii de dinaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial, contrar opiniilor majoritatii mintilor militare, o gasca mica de strategi idealisti numita Mafia bombardierelor si-a pus urmatoarea intrebare: cum ar fi daca bombardamentul de precizie ar putea schilodi inamicul si ar face razboiul mult mai putin letal?

Prin contrast, bombardarea orasului Tokyo din cea mai sangeroasa noapte a acestui razboi a fost rodul mintii generalului Curtis LeMay, ale carui pragmatism brutal si tactici de ardere din temelii folosite asupra Japoniei au curmat mii de vieti de civili, dar e posibil sa fi salvat si mai multe prin impiedicarea invaziei planificate de Statele Unite. In Mafia bombardierelor, Gladwell intreaba: „A meritat?”

Poate ca lucrurile ar fi decurs diferit daca predecesorul lui LeMay, generalul Haywood Hansell, ar fi ramas la conducere. Hansell credea in bombardamentul de precizie, dar, cand el si Curtis LeMay s-au infruntat pentru o preluare de putere in junglele din Guam, LeMay a iesit victorios, fapt care a dus la cea mai intunecata noapte a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Mafia bombardierelor este o poveste fascinanta despre perseverenta, inovatie si pierderile incomensurabile cauzate de razboi.

O EXPLORARE A MODULUI IN CARE TEHNOLOGIA SI CELE MAI BUNE INTENTII SE CIOCNESC IN HAOSUL RAZBOIULUI

O excelenta istorie revizuita... O alta carte marca Gladwell, in care tot ce credeai ca stii se dovedeste a fi fost gresit. Si pe care nu o poti lasa din mana. — Kirkus

O relatare care te pune pe ganduri despre evenimentele care au dus la cel mai sangeros raid din cel de-al Doilea Razboi Mondial... Gladwell ofera nenumarate detalii inedite si pune intrebari provocatoare despre moralitatea razboiului... cititorii vor savura revelatiile despre modul in care tehnologia deraiaza de la traseul dorit. — Publishers Weekly

O poveste captivanta despre perseverenta, obsesie, inovatie si costurile incomensurabile ale razboiului. Mafia bombardierelor vorbeste despre una dintre cele mai mari provocari morale ale celui de-al Doilea Razboi Mondial. — Michael Lewis, The Undoing Project

Malcolm Gladwell este autorul a sase bestselleruri New York Times – The Tipping Point, Blink, Exceptionalii, Ce a vazut cainele, David si Goliat si De vorba cu necunoscuti. Este cofondator al Pushkin Industries, o companie care produce materiale audio. Printre acestea se numara si podcasturile Revisionist History (tinta acestuia este sa readuca in discutie lucruri deopotriva ignorate si gresit intelese) si Broken Record (in care el, Rick Rubin si Bruce Headlam publica interviuri cu muzicieni dintr-o mare diversitate de genuri).

Gladwell a fost inclus pe lista TIME a celor mai influenti 100 de oameni si este elogiat de revista Foreign Policy ca unul dintre Top Global Thinkers.