Impărătese, regine, prințese și poveștile lor scandaloase

Recomandare de lectură

Menite din nastere unui destin umil si supus puterii barbatului, pentru femeile trecutului exista doar perspectiva personajului de fundal. Unele s-au dovedit insa firi aparte, care au rasturnat canoane si au marcat profund fata lumii.

Nesocotind valori fundamentale precum virtutea, blandetea, ascultarea – specifice educatiei feminine traditionale –, ele au ajuns de-a lungul vremii sa conduca popoare, sa infranga mentalitati si sa-si influenteze contemporanii. Prin felul de a-si duce viata, au starnit polemici si scandaluri, au ingrozit in aceeasi masura in care au fascinat.

Cronicar inzestrat, cu scriitura alerta si captivanta, Philippe Delorme ne ofera inspre degustare voluptuoase felii de istorie galanta a umanitatii. Portretele sale surprind atat splendoarea, cat si stridenta unor printese ramase in constiinta neamurilor, fie ca este vorba despre Cleopatra, Lucrezia Borgia sau Ecaterina II a Rusiei, despre Messalina, Christina a Suediei ori Margaret a Marii Britanii.

„... Istoria a fost scrisa cel mai adesea de barbati. Siguri de superioritatea lor si infiorator de misogini, astfel de barbati le-au infierat pe multe suverane si printese. Cand guvernau cu hotarare, erau considerate crude si neinduratoare. Cand se foloseau de farmecele lor pentru a-si seduce adversarii si a-i aduce de partea lor, se spunea despre ele ca sunt imorale pana la pierzanie. Acele trasaturi pe care mai toti cronicarii le considerau a fi virtuti pentru monarhii de sex barbatesc – curajul fizic, indrazneala, inflexibilitatea, vigoarea erotica – erau stigmatizate atunci cand le caracterizau pe regine, ca aducatoare de rusine si dezordine, nedemne de adevarata «feminitate»...“

Philippe Delorme, nascut in 1960 in apropiere de Paris, este o figura foarte vizibila in cadrul actualei generatii de istorici francezi. Detinator al unui masterat si al unei diplome de studii aprofundate la Universitatea Paris IV Sorbonne, este un specialist in cercetarea stiintifica a diverselor dinastii si familii regale ale lumii.

Stradania sa de a oferi o imagine conforma adevarului istoric asupra destinelor conducatoare se reflecta si in colaborarea cu revista Point de Vue, publicatie dedicata traseelor de viata ale capetelor incoronate. Impletind eruditia istoricului cu harul scriitoricesc, Philippe Delorme zugraveste in cartile sale figuri importante care au carmuit in trecut, publicand peste douazeci de lucrari, printre care se numara o serie de biografii ale unor mari regine ale Frantei: Maria de Medici, Ana de Austria, Maria Antoaneta, Eleonora de Aquitania, Blanca de Castilia si Isabela de Bavaria.

Cele mai cunoscute scrieri ale sale sunt L'affaire Louis XVII si Louis XVII: la vérité, in care intreprinde o amanuntita si revolutionara cercetare, bazata pe analiza ADN, asupra destinului lui Ludovic XVII. Activitatea sustinuta a autorului s-a concretizat in perioada recenta prin aparitia unei biografii nonconformiste a regelui francez Henric IV, intitulata Henri IV, les réalités d'un mythe (2010), si a unei carti despre nuntile regale din Marea Britanie, prilejuita de proaspata cununie religioasa a printului William cu printesa Catherine (2011).