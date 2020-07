​Recomandare de lectura

Lui tati ii plac gadgeturile, baietelului Peter si fetitei Jane le place sa dea foc la diverse lucruri, sa incerce sa se omoare unul pe celalalt si, astfel, sa o faca pe mami sa bea, in timp ce mami are pur si simplu nevoie de-o pauza...

Mami implineste 39 de ani si simte la tampla teava unui viitor plin de oameni care o vor intreba daca vrea sa mearga la cursuri de yoga pentru avansati si la cluburi de lectura respectabile, unde toata lumea pretinde ca s-a ametit dupa un pahar de Pinot Grigio si unde spune chestii de genul „Vaaaai, draga, mai bei unul?”.

Insa mami nu vrea sa alunece incet in somnul usor al femeilor cu coafuri cuminti, care „traiesc pentru copiii lor”, care incearca la locul de joaca sa se eclipseze una pe alta cu „realizarile” si cu activitatile extrascolare ale progeniturilor si care se lauda cu ultimele vacante. Nu, mami strange in mana un pahar mare de vin si ingana iar si iar „SBP” – asta pana isi aminteste de bijuteria de idee care i-a venit.

„Azi ne intoarcem la scoala. Anul asta o sa fiu mie-n suta intruchiparea mamicii perfecte din curtea scolii. Sunt complet capabila s-o fac. Da, anul asta cu siguranta o sa-mi iasa mult mai bine. Nu o sa tip la copii sub nicio forma si n-o sa-i las sa se indoape cu chipsuri si sa stea numai cu ochii in iPad-uri. Si sub nicio forma n-o sa ma mai prabusesc pe canapea la sfarsitul zilei, dand pe gat vin si mascarind in gand. Din pacate, inca nu am reusit sa cumpar cutii etanse pentru pranzul copiilor sau sa ii inscriu la cursuri de jiu-jitsu, va trebui sa ma conving in continuare ca imi place ceaiul verde, pentru ca mi se pare scarbos, si mai am de invatat cum sa impletesc codite in spic, dar sunt convinsa in sinea mea ca astea sunt niste biete detalii, in angrenajul planului meu maret.”

De ce bea mami este bestseller Sunday Times si a fost nominalizata pentru Cartea de debut a anului la British Book Awards (Nibbies), editia 2018.

GILL SIMS e autoarea „Peter and Jane", un blog si o pagina de Facebook cu sfaturi pentru parinti, care se bucura de o imensa popularitate. Locuieste in Scotia impreuna cu sotul ei, doi copii si un Border Terrier recalcitrant, salvat de la un adapost, care e stapanul casei. Pasiunile lui Gill includ vinul, pierderea timpului pe retelele sociale, incercarile esuate de a-si recastiga tineretea pierduta, precum si cautatul cainelui cand acesta hotaraste sa plece intr-una dintre frecventele lui plimbari de voie.