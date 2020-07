Cum trebuie să reacționezi la atacurile de panică?- Ghid practic

Recomandare de lectura

Exista insa o cale de iesire si de evitare a acestei "capcane a panicii", cum o numeste psihologul american David Carbonell, specializat in tratarea anxietatilor si fobiilor. Bazandu-se pe o abordare cognitiva ce uneori poate parea contraintuitiva, dar si pe tehnici de relaxare, respiratie si autohipnoza, cartea explica mecanismele din spatele atacurilor de panica, dupa care ofera, alaturi de numeroase teme si exercitii, un program de expunere si de desensibilizare fata de grijile si temerile acaparatoare. In fine, volumul prezinta detalii suplimentare despre cinci fobii frecvent asociate cu atacurile de panica – fobia sociala, teama de a zbura, de a vorbi in public, de sofat si claustrofobia.

David Carbonell, PhD., psiholog clinician si speaker, este directorul fondator al Centrului de Tratament al Anxietatii din Chicago, unde trateaza de 20 de ani pacienti cu tulburari de anxietate.