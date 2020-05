Romanii si Europa. O istorie surprinzatoare

„Institutiile, legile, regulile, toate importate din Occident, se confrunta adesea pe terenul romanesc cu tendinte si interpretari adverse, provenind din stratul anterior de civilizatie. A fost o vreme cand nimic nu parea mai natural in societatea romaneasca decat ceea ce numim astazi coruptie.

Occidentul crede in reguli (chiar daca nici occidentalii nu le respecta intotdeauna). Romanul este destul de sceptic in privinta regulilor. Ne vom occidentaliza oare pana la capat? Poate ca nici nu mai are rost sa ne punem o asemenea intrebare. Nici Occidentul nu mai este ce-a fost. Ne indreptam cu totii, in ritm accelerat, spre o lume noua, foarte diferita de lumea de pana acum. Ramane sa dovedim cat suntem de pregatiti, si unii, si altii, pentru a infrunta Marea Schimbare.“ — LUCIAN BOIA