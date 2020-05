Dumnezeu. O istorie umana

​Recomandare de lectura

Reza Aslan ne ofera un inedit tratat de istorie a religiilor, pornind de la religiile animiste ale preistoriei, trecand prin diferitele religii politeiste ale Antichitatii si ajungand la monoteismele complexe de mai tarziu. Cautand „inefabila experienta a credintei“, autorul demonstreaza ca fiecare religie si fiecare credincios, constient sau nu, isi creeaza zeul sau zeii luand ca model omul, cu toate ale sale, bune sau rele. Istoria lui Dumnezeu este istoria omului.

Respingand interpretarile literale ale cartilor sacre, fanatismul si fundamentalismul, Reza Aslan pledeaza pentru un „umanism spiritual“, poate singurul capabil sa salveze omenirea.

„Este Dumnezeu forta insufletitoare care uneste toate fiintele vii – asa cum par sa fi crezut stramosii nostri preistorici? Sau natura divinizata – asa cum credeau mesopotamienii? Sau o forta abstracta care impregneaza universul – asa cum o descriau unii filozofi greci? Sau o divinitate personificata, care arata si actioneaza intocmai ca o fiinta umana? Sau este Dumnezeu o fiinta umana la propriu? Indiferent ce raspuns am da, intrebarea despre ce este Dumnezeu a reprezentat o preocupare staruitoare atat pentru credinciosi, cat si pentru necredinciosi, vreme de sute de mii de ani. Intrebarea propriu-zisa a condus la formarea unor intregi civilizatii, dar si la distrugerea lor. A creat pace si prosperitate, dar si razboi si violenta.“ – REZA ASLAN

Reza Aslan (n. 1972 in Iran) este un scriitor de renume international, profesor, producator si specialist in istoria religiilor. Cartile sale, incluzand bestsellerul Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth (traducere romaneasca: Zelotul. Viata si epoca lui Isus din Nazaret – 2013), au fost traduse in mai multe limbi de circulatie internationala. Prima sa carte, No God but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam (2010), este considerata una dintre cele mai importante lucrari ale deceniului.