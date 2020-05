Descompunerea armatei ruse vazuta de doi generali taristi– 1917–1918

„Soldatii au plecat, asadar, de pe front in masa, luand cu ei armele si banii statului, caii si vehiculele. Au luat cu asalt trenurile, asupra carora se napusteau ca furnicile, sau au plecat pe jos. Cei care reusisera sa puna mana pe un cal sau pe un vehicul le incarcau cu rezultatele jafurilor lor, pe care uneori le vindeau la preturi de nimic… Intreaga Moldova si Basarabia erau pline de cai rusesti… Soldatii au fost vazuti ducand intr-un sat o piesa de artilerie completa, cu tot atelajul ei, pe care au vandut-o pentru 50 sau 60 de franci. Am fost martorul acestei tranzactii, intr-un targusor la 20 de kilometri de Iasi.“ –

„A lipsit putin ca destramarea armatei ruse in toamna anului 1917 sa nu atraga dupa sine si destramarea statului roman. Generalii Monkevitz si Vinogradski se aflau in corpul de comanda al armatei tariste dislocate pe frontul romanesc. Memoriile lor de rãzboi – scrise la cald – descriu in detaliu faptele si atmosfera acelor luni dramatice; ele au fost pana acum necunoscute publicului de la noi. Mai mult decat doua marturii despre istoria aceluiasi eveniment, Revolutia Rusa, in volumul de fata am reunit doua viziuni diferite, doua perspective complementare asupra intamplarilor – pana atunci nemaivazute – ce au dus la disolutia uneia dintre cele mai puternice armate participante la Pri¬mul Razboi Mondial si, foarte rapid, la reconfigurarea istoriei europene.“ – SERBAN-LIVIU PAVELESCU

Generalul Aleksandr Nikolaevici Vinogradski (1874–1935) a fost absolvent al Academiei Militare „Nicolae I“ si a participat ca artilerist in Razboiul Ruso–Japonez si in Primul Razboi Mondial. Lupta si pe frontul romanesc, iar dupa revolutia bolsevica se alatura armatelor rusilor albi. Se refugiaza ulterior in Franta; moare la Paris in 1935.

Generalul Nikolai Augustovici Monkevitz (1869–1926?) a fost absolvent al Academiei Militare „Nicolae I“ si participant la Razboiul Ruso–Japonez. Este comandant de armate in Primul Razboi Mondial, incheindu-si cariera militara pe frontul romanesc. Emigreaza in Franta cu intreaga familie in 1918, unde este activ in diaspora rusa alba, disparand misterios in 1926, la Paris.