Excitat. Istoria hormonilor si modul in care controleaza aproape totul

​Recomandare de lectura

Plina de anecdote uimitoare, informatii despre cercetarile medicale recente si detalii amuzante, Excitat ni-i prezinta pe marii oameni de stiinta care au facut descoperiri remarcabile despre dezechilibrele hormonale care ne pricinuiesc atata suferinta, dar si pe sarlatanii care s-au folosit de aceste descoperiri pentru a vinde remedii false.

Epstein scoate la iveala umanitatea care se afla in centrul acestei stiinte a hormonilor si vorbeste despre oameni de tot felul: un doctor din anii 1920, care promova vasectomia ca pe o modalitate de sporire a libidoului, o femeie medic, care a descoperit hormonul sarcinii in anii 1940, si o mama care colecta glande pituitare de la cadavre, pe care le folosea ulterior ca sursa de hormon de crestere pentru a-si trata fiul. Pe parcursul cartii, Epstein analizeaza functiile unor hormoni precum leptina, oxitocina, estrogenul si testosteronul, demitizand stiinta endocrinologiei.

In tinerete, pentru mine, hormonii insemnau sani, menstruatie si sex. Ni­mic mai simplu de-atat. Dar reprezinta mai mult decat atat. Ei sunt niste substante chimice puternice, care controleaza metabolismul, compor­tamentul, somnul, schimbarile de dispozitie, sistemul imuni­tar, lupta, abandonul – nu doar pubertatea si sexul. Asadar, intr-un anume sens, cartea de fata este o istorie a biochimiei fiintelor vii, emotionale. Istoria hormonilor este, totodata, o istorie a descoperirilor, a cailor gresite, a perseverentei si a sperantei. Aducandu-le impreuna – stiinta fundamentala si persoanele care au construit-o –, Excitat este o poveste des­pre ceea ce ne face oameni, din interior spre exterior. - Randi Hutter Epstein

O poveste exhaustiva, stralucita a hormonilor, care acopera subiecte precum sexul, suferinta, neurologia, biologia, medicina si descoperirea de sine. Cartea lui Randi Hutter Epstein nu doar ca aprinde imaginatia, dar o si pondereaza. Povestea este spusa intr-o maniera captivanta, autoarea reusind sa insufleteasca si sa aduca in fata cititorilor un intreg sistem al stiintei. -

In ziua de azi, hormonii sunt vazuti intrucatva asemenea ingerilor si demonilor in timpurile mai vechi: agenti invizibili, responsabili intr-un mod misterios de tot ce se intampla in viata noastra. In cartea sa amuzanta si lamuritoare, Randi Hutter Epstein demitizeaza aceste molecule, fara ca prin aceasta sa le ia ceva din puterea lor uimitoare. - Carl Zimmer, autorul cartii She Has Her Mother's Laugh si Parasite Rex

este doctor in medicina, absolventa a unui masterat in sanatate publica, profesor la Columbia University si lector la Yale University. Scrierile sale au aparut in New York Times si pe blogul Psychology Today. Traieste in New York.