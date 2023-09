RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 13 Septembrie 2023, 14:54

Occidentul trebuie să se pregătească pentru un război de durată în Ucraina și pentru a putea combate o Rusie tot mai ostilă chiar și după încheierea conflictului, a declarat generalul Karel Rehka, șeful armatei cehe, într-un interviu acordat Reuters.

Generalul Karel Rehka Foto: Simanek Vit / CTK / Profimedia Images

După ce mai multe mari publicații occidentale au scris luna trecută despre îngrijorările cancelariilor din Vest cu privire la ritmul lent în care progresează ofensiva ucraineană, generalul ceh spune că la Statul Major pe care îl comandă la Praga nu există astfel de preocupări.

„Așa arată o ofensivă militară. Nu este ca un film cu al Doilea Război Mondial. Durează”, a subliniat el, comentariile sale amintind de unele făcute în acest sens și de către oficiali de la Kiev.

Cu toate acestea, generalul ceh afirmă că „per ansamblu cred că niciuna dintre părți nu are capacitatea de a-și atinge obiectivele declarate prea curând”.

„Nu va dura câteva săptămâni, va dura mai mult probabil. Și este important să continuăm să îi susținem pe ucraineni pentru o perioadă îndelungată”, a mai spus el cu referire la atingerea obiectivelor militare.

Cehia a donat până acum Ucrainei muniții, tancuri, vehicule blindate, lansatoare de rachete și obuziere, Rehka afirmând însă că țara sa mai are în depozite arme pe care le-ar putea furniza Kievului.

„Am oferit multe ținând cont de dimensiunea țării noastre și ceea ce avem pentru forțele noastre armate”, spune însă el, refuzând să dea mai multe detalii cu privire la echipamentele de care Cehia s-ar putea dispensa.

„Credeți-mă pe cuvânt, trecem prin diferitele depozite și planuri și concepte pentru a încerca să identificăm ce mai putem oferi în plus. Încă mai avem unele lucruri, inclusiv echipamente grele”, le-a spus el jurnaliștilor de la Reuters în interviul pe care l-a acordat de la sediul Statului Major al Cehiei.

Generalul ceh spune că Occidentul și-a subfinanțat forțele armate

Rehka, un general-locotenent în vârstă de 48 de ani care a urmat cursuri la prestigioasa Academie Militară Sandhurst din Marea Britanie, a terminat cursul de instruire a rangerilor americani și a servit în Afganistan, spune de asemenea că susținerea Ucrainei va acorda Occidentului timp să se înarmeze după ani în care a subfinanțat forțele armate.

Comentariile sale vin în contextul în care parlamentul ceh a aprobat creșterea cheltuielilor militare la 2% din PIB începând cu anul viitor.

„Din punct de vedere militar are sens deoarece am dormit puțin. Am subfinanțat și nu am acordat suficientă atenție apărării noastre, nu doar noi în Republica Cehă, ci și alianța colectivă a Occidentului”, afirmă el.

Generalul ceh, care vorbește fluent atât engleza, cât și rusa, crede că Moscova se va comporta mai puțin predictibil și va reprezenta un pericol mai mare pentru Occident chiar și după încheierea războiului din Ucraina.

Rehka spune însă că izbucnirea războiului a făcut statele occidentale să le acorde mai multă atenție partenerilor lor din est, care au decenii de experiență sub controlul Moscovei.

„Per total cred că flancul estic este puțin mai ascultat acum. Multe dintre lucrurile care acum sunt luate în serios au fost articulate înainte de statele baltice și Polonia, dar nimeni nu le-a ascultat”, a subliniat el.

