Ucraina va avea nevoie, în 2024, din partea SUA de un ajutor financiar cuprins între 12 şi 14 miliarde de dolari, în condiţiile în care cheltuielile bugetare rămân la un nivel ridicat, a declarat luni ministrul ucrainean de finanţe, Serghei Marcenko, potrivit Bloomberg și Agerpres.

Delegatie a SUA in vizita in Ucraina Foto: US State Department / Alamy / Alamy / Profimedia