RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 07 Mai 2023, 17:24

HotNews.ro

0

După ce părea să se fi calmat la începutul primăverii, conflictul intern dintre șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, și Ministerul rus al Apărării a cunoscut o escaladare dramatică.

Evgheni Prigojin, dezlănțuit contra șefilor armatei ruse Foto: Handout / AFP / Profimedia

În dimineața zilei de vineri, Prigojin a înregistrat un videoclip în fața a ceea ce el pretindea a fi cadavrele a zeci de mercenari Wagner care ar fi fost uciși în acea zi în jurul Bahmutului din regiunea Donețk (Clipul, unul cu imagini dure, poate fi văzut aici)

Într-un discurs plin de înjurături, șeful Wagner i-a acuzat direct pe ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, și pe șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov, pentru moartea luptătorilor, afirmând că Wagner a fost privat de muniția necesară pentru a continua asaltul asupra Bahmutului.

Ulterior, în aceeași zi, a fost difuzat un alt videoclip în care Prigojin, aflat în fața unui rând de soldați Wagner, a anunțat că, dacă nu i se va furniza muniția necesară, va retrage complet Wagner din Bahmut pe 10 mai, a doua zi după sărbătorirea Zilei Victoriei în Rusia.

„Băieții mei nu vor suferi pierderi inutile și nejustificate în Bahmut fără muniție. Dacă, din cauza geloziei voastre meschine, nu vreți să oferiți poporului rus victoria cuceririi Bahmutului, asta este problema voastră", a adăugat Prigojin în videoclip.

Acest incident este cel mai grav conflict intern deschis în Rusia de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, cu potențiale consecințe serioase pentru efortul de război al Rusiei.

De asemenea, escaladarea are loc într-un moment crucial, în condițiile în care forțele rusești conduse de Wagner au capturat peste 90% din Bahmut, în timp ce restul armatei ruse se pregătește pentru o iminentă contraofensivă ucraineană.

Prigojin a schimbat iar placa

La 7 mai, cu trei zile înainte de amenințarea cu retragerea sa, Prigojin a afirmat că a primit noi livrări de muniție, mulțumindu-i în mod special generalului Serghei Surovikin, fostul comandant general al războiului din Rusia, în timp ce continua să adreseze insulte restului ministerului.

Într-un mesaj audio postat duminică pe canalul său Telegram, Prigozhin a declarat: „Peste noapte am primit un ordin de luptă, pentru prima dată în tot acest timp"., potrivit Reuters.

Vladimir Putin alaturi de Serghei Soigu si generalul Valeri Gherasimov Foto: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia Images

„Ni s-a promis atâta muniție și armament cât avem nevoie pentru a continua operațiunile. Ni s-a promis că tot ce este necesar pentru a împiedica inamicul să ne taie căile (de aprovizionare) va fi desfășurat pe flanc", a adăugat el.

Luptele intense au continuat și duminică în Bahmut, după ce un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a afirmat sâmbătă seară că tirada șefului Wagner, Evgheni Prigojin, referitoare la lipsa acută de muniție a fost „un bluf total”.

„Afacerile lui depind de Kremlin”

The Kyiv Independent a vorbit cu unul dintre cei mai renumiți experți din lume în domeniul securității rusești, politologul Mark Galeotti, stabilit la Londra, profesor onorific la University College London's School of Slavonic and Eastern European Studies, Senior Associate Fellow la Royal United Services Institute și director la Mayak Intelligence.

„Wagner este o umbră a ceea ce a fost odată. Videoclipurile sale sunt cu adevărat expresii ale unui grad de disperare. Sunt una dintre puținele modalități de a ajunge la Putin, având în vedere că acesta nu are niciun fel de linie directă. Dar, să fim sinceri, el a făcut amenințări similare de retragere în trecut și nu a dat curs”, spune Galeotti

Acesta apreciază că Prigojin ar avea serios de suferit dacă s-ar retrage, mai ales având mulți dușmani, dar crede că totul este bluf.

„Sincer, dacă s-ar retrage din Bahmut, ar fi dezastruos pentru el, ar fi privit ca fiind echivalent cu o trădare. Acesta este un om care depinde în întregime de Kremlin pentru toate activitățile sale de afaceri”, a adăugat Mark Galeotti pentru Kyiv Independent.

Cine este Prigojin și de ce a făcut a făcut închisoare

Evgheni Prigojin s-a născut în Leningrad (în prezent Sankt Petersburg), în 1961, la nouă ani după Putin. Tatăl său a murit când era mic. Mama sa a lucrat într-un spital, după cum a declarat Prigojin. Tânărul Prigojin a fost trimis la o şcoală sportivă, unde activităţile zilnice implicau adesea ore întregi de schi fond.

Nu a reuşit să devină un sportiv profesionist, iar după ce a terminat şcoala a intrat în anturajul unor infractori mărunţi. Documente datând din 1981, obţinute de la un tribunal, văzute de The Guardian şi prezentate în premieră de site-ul rus independent de investigaţii Meduza, îi spun povestea.

Într-o seară din martie 1980, în ultimii ani ai guvernării liderului sovietic Leonid Brejnev, Prigojin, pe atunci în vârstă de 18 ani, şi trei prieteni au plecat dintr-un bar din Sankt Petersburg aproape de miezul nopţii şi au observat o femeie care mergea singură pe o stradă întunecată.

Evgheni Prigojin, dezlănțuit contra șefilor armatei ruse Foto: Handout / AFP / Profimedia

Unul dintre prietenii lui Prigojin i-a distras atenţia femeii cerându-i o ţigară. În timp ce aceasta a vrut să-şi deschidă poşeta, Prigojin s-a strecurat în spatele ei şi a apucat-o de gât, strângând-o până când şi-a pierdut cunoştinţa. Apoi, prietenul său i-a luat pantofii, în timp ce Prigojin i-a scos cu îndemânare cerceii de aur şi i-a băgat în buzunar. Cei patru au dispărut apoi luând-o la fugă şi lăsând-o pe femeie întinsă pe stradă.

Instanţa a constatat că acesta a fost doar unul dintre numeroasele jafuri pe care Prigojin şi prietenii săi le-au comis în Sankt Petersburg pe o perioadă de câteva luni.

A fost condamnat la 13 ani de închisoare şi şi-a petrecut restul deceniului în spatele gratiilor, ratând moartea lui Brejnev şi perestroika lui Mihail Gorbaciov. A fost eliberat în 1990, când Uniunea Sovietică se afla în agonie.

Ce a făcut după închisoare

S-a întors la Sankt Petersburg. Oraşul se afla în pragul unei transformări monumentale, cu mari bogăţii care îi aşteptau pe cei suficient de ageri sau de violenţi pentru a pune mâna pe ele.

Prigojin a început modest, vânzând crenvurşti. Amesteca muştarul în bucătăria apartamentului familiei sale. „Făceam 1.000 de dolari pe lună, ceea ce în bancnote de ruble era un munte; mama abia îi putea număra pe toţi”, a povestit el în 2011 pentru portalul de ştiri Gorod 812 din Sankt Petersburg, într-unul dintre rarele sale interviuri acordate vreodată.

Dar Prigojin avea ambiţii mai mari decât fast-food-ul şi ştia cum să îşi facă contactele de care avea nevoie. „Întotdeauna a căutat oameni sus-puşi cu care să se împrietenească. Şi se pricepea la asta”, a declarat omul de afaceri care l-a cunoscut în anii 1990.

În scurt timp, Prigojin a reuşit să deţină o participaţie la un lanţ de supermarketuri, iar în 1995 a decis că este timpul să deschidă un restaurant împreună cu partenerii săi de afaceri. L-a găsit pe Tony Gear, un administrator de hotel britanic care lucrase anterior la Savoy în Londra şi care acum lucra la unul dintre puţinele hoteluri de lux din Sankt Petersburg.

Prigojin l-a angajat pe Gear pentru a administra mai întâi un magazin de vinuri, apoi noul său restaurant, Staraia Tamojnia (Old Customs House/ Vama Veche - n.r.), pe insula Vasilievski din Sankt Petersburg.

Evgheni Prigojin, vânzătorul de hotdog care a ajuns în vârful maşinăriei de război a lui Putin

La apogeul invaziei ilegale a Rusiei în estul Ucrainei, din 2014, mai mulţi oficiali ruşi de rang înalt s-au adunat la sediul Ministerului Apărării. Urmau să-l întâlnească pe Evgheni Prigojin, un bărbat de vârstă mijlocie, cu capul ras, pe care mulţi dintre cei prezenţi îl știau doar ca fiind persoana responsabilă cu contractele de catering ale armatei, relatează The Guardian.

Cum a luat naștere Wagner

Acum, Prigojin venea el la armată cu o solicitare. Dorea un teren de la Ministerul Apărării pe care să îl poată folosi pentru antrenarea "voluntarilor". Aceştia urmau să nu aibă legături oficiale cu armata rusă, dar puteau fi folosiţi pentru a lupta în războaiele duse de Rusia.

Multora din minister nu le-a plăcut atitudinea lui Prigojin, dar acesta a spus clar că nu era o cerere obişnuită. "Ordinele vin de la Papa", le-a spus el scurt oficialilor din domeniul apărării, folosind o poreclă pentru Vladimir Putin menită să sublinieze apropierea sa de preşedinte.

Această relatare a întâlnirii a fost oferită de un fost oficial de rang înalt din cadrul Ministerului rus al Apărării care a fost acolo. "La momentul respectiv, nu am avut o părere prea bună despre proiect", a declarat fostul oficial pentru The Guardian.

De fapt, deciziile luate în acea zi aveau să aibă un impact enorm asupra politicii externe a Rusiei şi asupra aventurilor sale militare în anii următori. Armata privată de luptători a lui Prigojin avea să devină cunoscută sub numele de Grupul Wagner şi avea să intre în acţiune în Ucraina, în Siria şi în numeroase ţări africane.

După decizia lui Putin de anul trecut de a lansa o invazie la scară largă în Ucraina, Wagner şi-a reorientat din nou activităţile către acest front. Efectivele sale au crescut la aproximativ 50.000 de oameni, potrivit estimărilor serviciilor de informaţii occidentale, inclusiv zeci de mii de foşti deţinuţi recrutaţi personal de Prigojin din închisorile din Rusia.

Cum este Prigojin

Prigojin şi-a câştigat reputaţia de a fi cel mai crud comandant dintre cei care conduc invazia sinistră a Rusiei. El a părut să aprobe tacit o înregistrare video care arăta uciderea, cu un baros, a unui dezertor Wagner care, aparent, fusese predat înapoi de ucraineni în cadrul unui schimb de prizonieri. "O moarte de câine pentru un câine", a comentat Prigojin la acea vreme.

După ani de zile în care a operat din umbră, este clar că acum a ieşit în lumina reflectoarelor ca unul dintre cei mai puternici - şi despre care, în orice caz, se vorbeşte cel mai mult - membri ai anturajului lui Putin. A fost o ascensiune extraordinară pentru cineva care a petrecut cândva aproape 10 ani în închisoare şi care după eliberare a devenit vânzător de hot-dog.

În încercarea de a-i reconstitui povestea, The Guardian a vorbit cu multe persoane care l-au cunoscut pe Prigojin de-a lungul anilor şi multe dintre ele au solicitat anonimatul. Din aceste conversaţii reiese imaginea unui intrigant nemilos, care, servil cu superiorii şi tiranic cu subalternii, a urcat în vârful ierarhiei sociale.

"Este motivat şi talentat şi nu se va da înapoi de la nimic pentru a obţine ceea ce vrea", a declarat un om de afaceri care l-a cunoscut pe Prigojin în anii 1990.

surse: Kyiv Independent, The Guardian, Meduza, Reuters, HotNews.ro