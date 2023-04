RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 27 Aprilie 2023, 05:50

Un jurnalist ucrainean, angajat ca interpret de cotidianul italian La Repubblica, a fost ucis de lunetişti în sudul Ucrainei, în timp ce colegul său italian a fost rănit la umăr, a anunţat miercuri ziarul, scrie AFP. Pe jachetele celor doi scria cu litere mari „PRESA”

Reporter de război Foto: David Špidlen / Bod zlomu / Profimedia

"Corespondentul nostru Corrado Zunino şi interpretul său Bogdan Bitik au căzut astăzi într-o ambuscadă a lunetiştilor ruşi în suburbiile Hersonului, în sudul Ucrainei", a informat cotidianul.

"Bodgan Bitik, din păcate, nu a supravieţuit: lasă în urmă o soţie şi un fiu. Corrado, rănit la umăr, este internat la Herson", a adăugat el.

"Am fost loviţi de glonţ. L-am văzut pe Bogdan la pământ, care nu se mişca. Am încercat să-l sun, nu răspundea. Apoi m-am târât afară din linia de foc şi am alergat până am întâlnit o maşină civilă. Sângeram, m-au dus la spital", a mărturisit el la telefon.

Cadavrul colegului său ucrainean nu a fost recuperat până acum din cauza prezenţei lunetisţilor ruşi, scrie ziarul.

"Am trecut de trei puncte de control, Bogdan a vorbit cu militarii ucraineni și ne-au lăsat să trecem fără probleme. Nu era o zonă de luptă. Apoi am fost loviti, am auzit un șuierat și l-am văzut pe Bogdan la pământ, nu se mișca. . M-am târât până la primul loc în care să fiu ferit de gloanțe și apoi am alergat până am întâlnit o mașină civilă. Eram plin de sânge, m-au dus la spitalul din Herson. Am patru răni dar am fost tratat perfect. Am încercat de mai multe ori să-l sun pe Bogdan, nu mi-a răspuns", a spus Corrado într-o discuție telefonică.

Ambasada Italiei la Kiev și Ministerul de Externe lucrează cu autoritățile ucrainene pentru a permite lui Zunino să se întoarcă în Italia. "Am vorbit cu ministrul Kuleba, care m-a asigurat de cooperarea autorităților ucrainene", a spus ministrul de externe Antonio Tajani.

Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a confirmat pentru Skytg24 rănirea lui Zunino și decesul colaboratorului său care îl însoțea. „Rușilor nu le pasă dacă sunteți rusi, italieni sau ucraineni, ei doar asta fac: trag cu armele!”, a adăugat Kuleba.