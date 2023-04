RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 23 Aprilie 2023, 20:13

Se află la doar 15 kilometri de Bahmut şi joacă un rol logistic extrem de important în războiul de pe frontiera de est. Orăşelul Ceasiv Iar este „poarta” de intrare şi ieşire din „iad” pentru soldaţii ucraineni angrenaţi în apărarea Bahmutului. Militarii care intră în luptă trec mai întâi pe aici, pentru a cunoaşte de la camarazii lor situaţia din teren. Tot pe aici trec şi cei care au norocul să se întoarcă de pe front, relatează Agerpres, într-un reportaj la fața locului.

Soldați ucraineni la Ceasiv Iar, în apropiere de Bahmut Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

Prin Ceasiv Iar sunt evacuaţi răniţii din luptele urbane de la Bahmut, dar şi militarii care îşi pierd viaţa în crâncenele lupte contra inamicilor ruşi.

De fapt, micul oraş din estul Ucrainei nu este decât o mare unitate militară.

Blocurile locuite cândva de peste 16.000 de oameni s-au transformat în cămine de garnizoană, iar parcările în care erau aşezate autoturismele localnicilor sunt acum locuri de staţionare pentru tancuri, transportoare blindate sau alte maşini militare.

Sunt cel puţin patru căi de acces către localitatea Ceasiv Iar, însă doar una dintre ele, care se află într-o stare deplorabilă, este sigură pentru maşinile militare ucrainene, pentru că este mai greu vizibilă şi, implicit, mai greu atacabilă de trupele ruse, aflate la mică distanţă.

Spre şi dinspre oraş circulă acum doar maşinile armatei, în condiţiile în care întreaga populaţie civilă a părăsit localitatea.

„Mai sunt trei drumuri spre Ceasiv Iar, dar doar pe acesta îl folosim. Celelalte trei sunt observabile dinspre teritoriile ocupate de ruşi şi orice vehicul poate fi atacat”, a declarat pentru Agerpres unul dintre ofiţerii ucraineni care coordonează activitatea trupelor de la Bahmut.

La sfârşitul acestei săptămâni, traficul spre şi dinspre Ceasiv Iar a fost mai intens pentru că aici a avut loc rotaţia batalioanelor de luptă. Noi trupe de soldaţi au fost aduse în zonă, pentru a-i înlocui pe cei deja obosiţi după trei luni de luptă continuă.

„Îmi este frică, însă cu timpul înţelegem că nu are cine să facă asta în afară de noi. Nu avem de ales”

Printre ei s-a aflat şi Mihai, un tânăr militar ucrainean din Transcarpatia. Are 38 de ani şi a plecat de la peste 1.000 de kilometri distanţă de casă, din vestul Ucrainei, pentru a-şi apăra ţara.

„Sunt din Transcarpatia, din vestul Ucrainei. Sunt pe frontiera de est de un an şi o lună. Data trecută, nu am fost în Bahmut, am fost în Sloviansk. Sunt pentru prima dată în Bahmut. În comparaţie cu ce am văzut înainte, aici este mult mai multă cruzime, însă vom încerca să facem faţă. Suntem ucraineni şi trebuie să facem acest lucru. Sincer să vă spun îmi este frică, însă cu timpul înţelegem că nu are cine să facă asta în afară de noi. Nu avem de ales. Trebuie să rezistăm şi totul va fi bine. Acasă am două fete mici, de nouă şi şapte ani. Vorbim doar prin mesaje, o dată la trei - patru zile. Uneori, o săptămână - două nu avem posibilitatea să comunicăm”, a mărturisit Mihai, care urmează să ajungă în câteva zile la Bahmut.

Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

Odată cu el, la Ceasiv Iar a ajuns şi Vasîli, un militar de 32 de ani, care a înţeles de ce trebuie să plece pentru a lupta la Bahmut.

„După părerea mea, Bahmut este strategic, dar este şi politic pentru inamicul nostru. Au încercat adeseori să ocupe oraşe mari, centre raionale, centre regionale şi nu au reuşit, iar după căderea Bahmut ar fi o cale deschisă către Sloviansk, Kramatorsk, pentru ca ei să îşi îndeplinească misiunea politică a acestui mic pitic (Vladimir Putin - n.r.). Vor să ia sub control întreg teritoriul regiunilor Doneţk şi Luhansk. Misiunea principală este de a opri înaintarea inamicului şi de a-l împinge înapoi. (...) Este o mare mândrie să lupt în Bahmut. Toată lumea şi-a îndreptat atenţia asupra Bahmut şi este extrem de onorant când tu şi subunitatea ta aperi acest oraş”, este de părere Vasîli.

Zeci de morți vara trecută când orașul Ceasiv Iar a fost atacat de ruși cu rachetele Iskander

Ceasiv Iar a apărut pe harta fostei Uniuni Sovietice în 1938, atunci când a început să se dezvolte şi industria sa. În oraş a funcţionat un combinat de materiale refractare, dar şi cariere pentru extracţia argilelor refractare şi nisipului de turnătorie.

Conform recensământului din 2001, populaţia oraşului era de 16.767 de persoane.

Pe 9 iulie 2022, gara şi două blocuri cu apartamente cu cinci etaje din oraş au fost parţial distruse de rachetele balistice Iskander ale armatei ruse, acest atac al ruşilor soldându-se cu circa 30 de morţi. Ulterior, numeroase obiective din oraş au fost atacate cu rachete.

