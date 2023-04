RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 23 Aprilie 2023, 18:38

O rachetă a explodat, sâmbătă noapte, în curtea unei case din satul Kotliary din nord-estul Ucrainei, distrugând două locuinţe şi avariind alte zece. Potrivit localnicilor, nicio persoană nu a fost ucisă sau rănită, însă pagubele materiale sunt foarte mari, transmite corespondentul Agerpres.

O rachetă rusească a explodat în curtea unei case din satul Kotliary din nord-estul Ucrainei Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

Proprietarul casei în curtea căreia a căzut racheta S-300, Victor Pavlovici, citea la momentul respectiv o carte, iar suflul exploziei l-a aruncat din scaun direct pe podea. Atât el, cât şi fiul său, soţia şi copilul acestuia au scăpat cu viaţă.

„Bunicule, eşti viu?”

„Eram în faţa geamului şi citeam o carte, la ora 10.00 seara. Citeam "12 scaune" şi m-am gândit "De ce stau în faţa geamului? Dacă, fereşte Dumnezeu, cade o rachetă...". Doar m-am gândit la asta şi peste zece minute am auzit o explozie puternică, nu glumă. Geamul cade peste mine, eu cad din fotoliu şi mă prăbuşesc pe podea. S-a întrerupt lumina. Am vrut să ies din casă, dar toate uşile erau sub picioarele mele. Am căzut, m-am lovit la genunchi şi, deodată, m-am gândit la familie - "Unde sunt ai mei?". Eram cu nepotul în casă şi îl aud strigând: "Bunicule, eşti viu?", i-am răspuns: "Sunt viu". I-am spus să fugă repede la părinţi, care au scăpat şi ei cu viaţă”, a declarat pentru Agerpres bărbatul de 85 de ani.

Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

În curte se aflau şi patru autoturisme, care au fost complet distruse.

„Prin aceste lansări de rachetă, ruşii nu fac decât să creeze frică şi să producă panică în oameni”, a declarat fiul bătrânului.

Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

Armata rusă a lansat, sâmbătă seară, cinci rachete asupra regiunii Harkov. Una dintre ele a explodat în aer deasupra unei fabrici de conserve de legume, serele şi mai multe clădiri fiind avariate.

Harkovul, aflat la frontiera cu Rusia, este al doilea oraş ca mărime din Ucraina, după Kiev.

Foto: Cristian Lupaşcu / AGERPRES FOTO

___