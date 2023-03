În urmă cu câteva zile organizația antiguvernamentală belarusă BYPOL anunța că ar fi avariat cu drone aerodromul Machulishchy, la 12 km de Minsk, avariind grav un avion Beriev A-50, cunoscut sub codul NATO Mainstay, de avertizare timpurie și control aerian (AWACS). Deși dovezi ale distrugerii nu au apărut - ba dimpotrivă - azi BYPOL a dat publicității un video filmat din dronă.

Filmarea bizară arată cum drona survolează aerodromul militar în plină zi, nestingherită de nimeni, ajunge în dreptul aeronavei A-50 și aterizează nestingherită pe radomul care protejează radarul avionului, unde zăbovește câteva secunde apoi își reia zborul.

Imaginile video nu arată distrugerea sau avarierea în vreun fel a aeronavei.

De altfel, după presupusul atac, imaginile din satelit nu au confirmat distrugerea sau avarierea avionului de spionaj rusesc.

#Belarus: A full video from the Minsk Machulishchy air base has been released and there's a somewhat unexpected plot twist.



FPV drone does not slam into a Russian Beriev A-50U, but lands on its top-mounted radome instead. After a few seconds, it leaves the area unbothered. https://t.co/OiIcdFOZPJ pic.twitter.com/2Bdzfp8O5X