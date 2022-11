RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 10 Noiembrie 2022, 17:00

HotNews.ro

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-ar mai fi redus din condiţiile pe care le pune pentru a se aşeza la masa negocierilor cu Rusia ca să pună capăt războiului, după "zile de discuții între Kiev şi Washington", a scris joi cotidianul ucrainean Kyiv Post, citat de EFE.

Volodimir Zelenski Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Publicaţia ucraineană scrie că administraţia preşedintelui american Joe Biden a reuşit să obţină flexibilizarea condiţiilor liderului de la Kiev atunci când vine vorba să negocieze pacea cu Rusia.

La ce condiție ar fi renunțat Zelenski ca să negocieze cu Rusia

Zelenski a transmis constant, până acum, că nu va negocia cu Rusia atât timp cât Vladimir Putin se va afla la putere: "Ucraina nu va negocia cu Rusia atâta timp cât Putin este președintele Federației Ruse". De altfel, încă din 4 octombrie preşedintele ucrainean a semnat un decret care prevede ca "imposibilă" perspectiva oricăror negocieri între Kiev şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Kyiv Post, care citează doi funcţionari familiarizaţi cu subiectul, aminteşte că în 6 noiembrie Zelenski spunea că este deschis "discuţiilor sincere" cu Rusia. Pentru a face asta, Zelenski a formulat o serie de alte condiţii, dintre care unele deja cunoscute, precum restabilirea integrităţii teritoriale a Ucrainei, pedepsirea criminalilor de război şi reparaţii de război.

Însă, spre deosebire de anunţurile anterioare, Zelenski a "omis" să menţioneze condiţia potrivit căreia Putin trebuie destituit din funcţie înainte de a putea avea loc astfel de negocieri, a remarcat cotidianul ucrainean, scrie Agerpres, citând EFE.

Această schimbare s-ar fi produs după "zile de negocieri între Kiev şi Washington" care au inclus o întâlnire, săptămâna trecută, a consilierului pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, cu Zelenski, în capitala ucraineană.

Unul dintre înalţii funcţionari din administraţia ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că, deşi americanii nu l-au "instruit" explicit pe Zelenski şi pe aliaţii săi din Ucraina să-şi schimbe abordarea, au transmis totuşi Kievului că trebuie să demonstreze "mai mult entuziasm în a pune capăt conflictului într-un mod prietenesc şi înţelep". "Ideea este să demonstrăm pe scena internaţională, o dată în plus, că Ucraina, şi nu Rusia, este partea care caută pacea", a adăugat sursa citată.

"Aceasta nu înseamnă că (ucrainenii) trebuie să se aşeze la masa negocierilor chiar acum. Nici măcar nu considerăm că acum este momentul adecvat, în funcţie de ceea ce face Rusia. Însă trebuie să arate voinţa de a soluţiona conflictul, pentru că nimeni nu este mai interesat decât Ucraina să se încheie acest conflict", a declarat funcţionarul citat de ziarul ucrainean şi care s-a exprimat cu condiţia respectării anonimatului.

Kyiv Post a mai amintit că, în ultimele zile, s-au confirmat contactele între funcţionarii ucraineni cu omologii lor ucraineni şi ruşi "într-un efort de a calma tensiunile şi de a evita greşelile" în acest război, declanşat de Rusia la 24 februarie.

"Oboseala privind Ucraina este un aspect real pentru unii dintre partenerii noştri"

The Washington Post a scris că administraţia americană a preşedintelui democrat Joe Biden ar fi cerut în privat Ucrainei să se arate în mod public deschisă negocierilor cu Rusia şi să renunţe la refuzul său de a dialoga cu această ţară până când preşedintele rus Vladimir Putin nu pleacă de la putere.

Potrivit ziarului american, care citează surse la curent cu discuţiile interne, această solicitare a Washingtonului nu are ca scop să oblige Kievul să se aşeze la masa negocierilor. Mai degrabă decât o formă de presiune asupra Ucrainei, această strategie ar căuta să se asigure că executivul ucrainean îşi păstrează sprijinul de care are nevoie din partea altor naţiuni, care au de suferit din cauza războiului din Ucraina, prin inflaţie şi preţuri la energie în continuă creştere, potrivit The Washington Post.

Oficiali americani şi ucraineni au recunoscut că refuzul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a negocia cu Putin a generat preocupare în unele părţi din Europa, Africa şi America Latină, unde efectele războiului asupra costurilor la alimente şi combustibil se resimt cel mai acut, scrie ziarul citat.

Vineri, consilierul pe probleme de securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, aflat în vizită la Kiev, a declarat că toate ţările puternic industrializate din G7 (SUA, Germania, Canada, Franţa, Italia, Japonia şi Regatul Unit) "vor pace", după cum se desprinde de altfel şi din ultima lor declaraţie comună.

"Din perspectiva noastră, conversaţia pe care trebuie să o avem în interiorul comunităţii internaţionale şi în privinţa sprijinului pentru Ucraina este care sunt termenii pentru o pace durabilă şi justă", a declarat Sullivan, potrivit unei transcrieri trimise sâmbătă EFE.

Sullivan a reiterat totodată că SUA nu vor accepta ca Rusia să rămână cu teritoriile pe care le-a smuls de la Ucraina prin forţă sau prin intermediul unor aşa-zise referendumuri care au fost puse sub semnul întrebării de comunitatea internaţională.

Miercuri, comandantul statului major întrunit al SUA, Mark Milley, a întărit mesajul Washingtonul-ului că Ucraina și Rusia trebuie să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului, el spunând că, probabil, „victoria nu poate fi obținută prin mijloace militare”.