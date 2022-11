RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 10 Noiembrie 2022, 12:04

Comandantul statului major întrunit al SUA, Mark Milley, întărește mesajul Washingtonul-ului că Ucraina și Rusia trebuie să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului, el spunând că, probabil, „victoria nu poate fi obținută prin mijloace militare”.

Rămășițele unor tancuri rusești distruse în războiul din Ucraina Foto: Efrem Lukatsky / AP - The Associated Press / Profimedia

"Trebuie să existe o recunoaştere reciprocă a faptului că victoria militară - în adevăratul sens al cuvântului - probabil nu poate fi obținută prin mijloace militare, deci trebuie găsite alte soluții", a spus generalul Milley, conform AFP.

Potrivit acestuia, există "o fereastră de oportunitate pentru negociere".

Milley a remarcat că refuzul inițial de a se negocia în Primul Război Mondial a agravat suferința umană și a dus la alte milioane de victime: "Așa că atunci când există o oportunitate de a negocia, când se poate obține pacea... profitați de moment".

De asemenea, el a estimat că armata rusă a înregistrat „mult peste” 100.000 de soldați uciși și răniți în Ucraina și a adăugat că forțele armate ale Kievului au suferit „probabil" un nivel similar de pierderi.

Declarațiile generalului american vin în contextul în care Rusia a anunțat miercuri că trupele sale se vor retrage de pe malul vestic al fluviului Nipru din regiunea Herson, un eșec semnificativ pentru Moscova și un potențial punct de cotitură în război.

Statele Unite ar fi cerut în privat Ucrainei să fie deschisă negocierilor cu Rusia

The Washington Post a scris că administraţia americană a preşedintelui democrat Joe Biden ar fi cerut în privat Ucrainei să se arate în mod public deschisă negocierilor cu Rusia şi să renunţe la refuzul său de a dialoga cu această ţară până când preşedintele rus Vladimir Putin nu pleacă de la putere.

Potrivit ziarului american, care citează surse la curent cu discuţiile interne, această solicitare a Washingtonului nu are ca scop să oblige Kievul să se aşeze la masa negocierilor. Mai degrabă decât o formă de presiune asupra Ucrainei, această strategie ar căuta să se asigure că executivul ucrainean îşi păstrează sprijinul de care are nevoie din partea altor naţiuni, care au de suferit din cauza războiului din Ucraina, prin inflaţie şi preţuri la energie în continuă creştere, potrivit The Washington Post.

Oficiali americani şi ucraineni au recunoscut că refuzul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a negocia cu Putin a generat preocupare în unele părţi din Europa, Africa şi America Latină, unde efectele războiului asupra costurilor la alimente şi combustibil se resimt cel mai acut, scrie ziarul citat.

"Oboseala privind Ucraina este un aspect real pentru unii dintre partenerii noştri", a declarat un oficial american sub protecţia anonimatului.

Kievul a reacționat spunând că nu a refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și este pregătit pentru discuții cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin.

În 4 octombrie, Zelenski a semnat un decret prin care declara oficial drept "imposibilă" perspectiva oricărui tip de negocieri între Ucraina şi Putin, dar lăsa uşa deschisă discuţiilor cu Federaţia Rusă.