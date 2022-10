RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 15:03

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin, cerându-i acestuia să nu trateze țările din Asia Centrală ca pe fosta Uniune Sovietică, potrivit The New Voice of Ukraine și Meduza.

Vladimir Putin si liderii tarilor membre CSI Foto: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Profimedia Images

Vineri, Astana a găzduit primul summit Rusia-Asia Centrală din istorie, la care au participat șefii de stat și de guvern din Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Turkmenistan, Uzbekistan și Tadjikistan.

În timpul summitului, președintele rus Vladimir Putin a fost abordat de liderul tadjik Emomali Rahmon, spunând că Dușanbe a respectat întotdeauna interesele Moscovei și dorește același respect în schimb.

Printre alte comentarii critice, Rahmon și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea autorităților ruse față de Tadjikistan.

"De ce trebuie să implorăm Rusia să participe la un forum mizerabil în Tadjikistan?", l-a întrebat Rahmon pe Putin.

"Am dat instrucțiuni Ministerului de Externe, am vorbit chiar cu dumneavoastră pentru a cere să participe cel puțin la nivel ministerial. Nu, la nivel de miniștri adjuncți. Asta merită Tadjikistanul, un partener strategic?"

"Da, suntem națiuni mici. Nu suntem 100-200 de milioane, dar avem cultură și vrem să fim respectați. Am încălcat ceva? Ne-am salutat în mod nepotrivit? Nu este nevoie să investim o mulțime de bani în Tadjikistan. Vladimir Vladimirovici (Putin)."

"Vă cer să nu duceți o politică față de țările din Asia Centrală ca și cum ar fi fosta URSS", a spus Rahmon.