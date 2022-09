Ultima știre - 09:04 Miercuri, 21 Septembrie 2022, 07:24

​Liderii mondiali reuniți la ONU la New York au denunțat invazia Rusiei în Ucraina, în timp ce liderii instalați de Moscova în zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat că intenționează să organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia în zilele următoare.

Lazi cu munitie capturate de soldatii ucraineni Foto: AFP / AFP / Profimedia

Cele mai importante informații de miercuri, ziua 210 a războiului din Ucraina, LIVETEXT:

Putin anunță mobilizare parțială în Rusia

Care este adevărata miză a lui Putin în privința referendumurilor din regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie?

Vladimir Putin urmează să se adreseze în această dimineață poporului rus într-un mesaj televizat care ar putea fi transmis live începând cu ora 9, potrivit presei internaționale. Anunțat inițial pentru marți seara, discursul a fost „mutat” pentru miercuri la ora 8, ultima variantă fiind aceea că va începe la ora 9.

La această oră, președintele rus Vladimir Putin ar trebui să țină un discurs, primul după ce a declanșat invazia din Ucriana.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că preşedintele ucrainean ”a distrus ţara care i-a fost încredinţată”, transmite agenţia rusă de presă TASS, preluată de news.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în mesajul video zilnic de marți seară că Ucraina continuă măsurile de stabilizare în zonele eliberate de sub ocupaţia rusă și că situaţia de pe linia frontului indică în mod clar că iniţiativa aparţine trupelor ucrainene, notează news.ro.

Mai multe explozii puternice au avut loc, miercuri dimineaţă, în oraşul Harkov din nord-estul Ucrainei, iar rachetele au lovit clădiri rezidenţiale, relatează CNN, citat de news.ro.

În timp ce sirenele de raid aerian răsunau, echipa CNN de la faţa locului spune că a auzit 6-7 "explozii mari".

Primarul din Harkov, Ihor Terekhov, spune într-o postare pe Telegram că echipele de intervenţie lucrează pentru a salva mai multe persoane care au rămas blocate într-o locaţie.

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Kharkiv Mayor Ihor Terekhov confirmed rockets hit a residential building in the district of Kholodnorhirskyi last night.



Firefighters rescued 10 people stuck in the building, one was injured in a nearby building.



\uD83D\uDCF8 Ihor Terekhov on Telegram. pic.twitter.com/yorah9f85Z — Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) September 21, 2022

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin va renunţa la ”ambiţiile sale imperiale” care riscă să distrugă Ucraina şi Rusia doar dacă recunoaşte că nu poate câştiga războiul, transmite miercuri Reuters.

Scurtă recapitulare, miercuri dimineață, a evenimentelor recente:

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a amânat pentru miercuri dimineață un discurs planificat pentru marți în fața națiunii ruse, relatează presa rusă. "Discursul către națiune" al liderului de la Kremlin ar fi avut loc pentru prima dată de la declanșarea invaziei în Ucraina, în 24 februarie, și există informații privind posibilitatea de a anunța mobilizare generală în Rusia.

Lideri pro-ruși au anunțat referendumuri pentru 23-27 septembrie în provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, care reprezintă aproximativ 15% din teritoriul ucrainean, adică o zonă de mărimea Ungariei.

Pentagonul spune că referendumurile organizate de Rusia în estul Ucrainei sunt o „distragere a atenţiei”

În Herson, unde capitala regională este singurul oraș important pe care Rusia l-a cucerit până acum intact de la invazie, Ucraina a lansat o contraofensivă majoră.

Ucraina își va continua contraofensiva în pofida planurilor Rusiei de a organiza „pseudo-referendumuri” pe teritoriile ucrainene ocupate, spune ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, citat de The Kyiv Independent.

Forțele armate ucrainene au recâștigat controlul asupra satului Bilohorivka, pregătindu-se să recucerească întreaga provincie Lugansk de la ocupanții ruși, a declarat guvernatorul provinciei, Serghei Gaidai. Satul se află la numai 10 km vest de orașul Lisiciansk, care a căzut în mâinile rușilor după săptămâni de lupte crâncene în luna iulie.

Discursul suprinzător al lui Erdogan: Rusia trebuie să returneze teritoriile pe care le-a ocupat de la Ucraina dacă doreşte o pace sustenabilă, a declarat luni seara preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Dacă se va instaura pacea în Ucraina, (atunci) desigur înapoierea teritoriului care a fost invadat va deveni cu adevărat importantă. Asta este ceea ce se aşteaptă”, a declarat Erdogan într-un interviu pentru postul american PBS.

