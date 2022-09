Invazia Rusiei a provocat pagube directe de peste 97 de miliarde de dolari Ucrainei până la 1 iunie, dar reconstrucția țării ar putea costa aproape 350 de miliarde de dolari, arată un raport publicat vineri de Banca Mondială, guvernul ucrainean și Comisia Europeană.

Scoala distrusa de bombardamentele rusesti in Donetk Foto: Kostiantyn Liberov / AP - The Associated Press / Profimedia