Armata ucraineană a acuzat vineri seară forțele ruse că au lansat bombe cu fosfor asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră, de unde trupele Moscovei s-au retras joi, după ce au fost alungate de ucraineni, relatează AFP.

Insula Șerpilor, lovită cu bombe cu fosfor Foto: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine