Atacul împotriva societăţii friulane Danieli a sosit direct de pe contul oficial de Twitter al Ministerului Apărării din Ucraina. „După patru luni de război pe scară largă, compania italiană Danieli continuă să colaboreze cu uzinele rusești, furnizând echipamente pentru producția de submarine nucleare și blindaje pentru tancuri”, potrivit Il Fatto Quotidiano, citat de Rador.

Oleksii Reznikov Foto: Volodymyr Tarasov/UKRINFO / Sipa Press / Profimedia

Acesta este textul declarației care a repropus o temă care a apărut deja în ultimele luni, în condițiile în care grupul, care are comenzi de peste 4 miliarde de euro, are numeroase interese pe piața rusă.

„Sprijinirea complexului militar rus este împotriva considerentelor legale și morale”, a adăugat ministrul apărării Oleksii Reznikov.

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, care are sediul central în Buttrio în provincia Udine, este unul dintre liderii mondiali în producția de uzine siderurgice. Are birouri în întreaga lume și locuri de producție din Franța până în Brazilia și China, din India până în Thailanda și Japonia.

În Rusia are trei sedii: Danieli Volga LLC în Dzeržinsk (unitate de producție, centru de proiectare și centru de service), Sucursala Danieli Volga în Magnitogorsk (centru de service) și Danieli Russia Engineering LLC (centru de service) la Moscova.

Grupul Danieli a răspuns imediat: „Activitățile nu au în vedere în niciun fel producția directă de material de război, iar contractele stipulate nu prevăd niciodată implicarea în alegerile de producție ale clienților”.

Apoi explică: „Compania este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de mașini și instalații pentru industria metalurgică, iar gama de produse a Grupului include mașini, instalații și procese pentru toate ciclurile de producție a oțelului și a metalelor neferoase, de la tratarea mineralelor și a deșeurilor la produse finite”.

Pe de altă parte, nu există producție de război. Danieli informează că după izbucnirea războiului a „pus în aplicare toate măsurile necesare pentru a-și alinia activitățile cu măsurile adoptate de Italia și Uniunea Europeană”.

„Aceste măsuri au fost aplicate fără întârziere persoanelor, entităților și companiilor supuse sancțiunilor. În plus, compania este angajată în situația de urgență umanitară și oferă ajutor concret populației implicate în războiul din Ucraina. Personalul care lucrează în biroul tehnic al Grupului Danieli din Dnipro, în prezent închis, au fost duși în siguranță, împreună cu familiile lor, iar compania a organizat transportul și cazarea a aproximativ o sută de persoane la Campusul Danieli din Friuli Venezia Giulia”.

Comunicatul de presă se încheie cu „avertismentul de a nu mai publica știri adecvate incorecte și/sau false”.

În aprilie, compania internațională de lobby și comunicare Truman a denunțat: „O companie italiană ajută Rusia să producă reactoare nucleare pentru submarine și blindaje pentru tancuri. Danieli își oferă serviciile pentru numeroase companii rusești. Una dintre acestea este uzina metalurgică Viksun, care produce țevi pentru Nord Stream II.

Danieli continuă să colaboreze cu Kamensk-Uralsky Metallurgical Works, care produce piese specifice pentru aeronavele rusești. Această companie aparține unui magnat rus Viktor Vekselberg, care este sancționat”.

În plus, „Danieli întreține relații de afaceri și cu un alt rus sancționat, Alexei Mordașov, proprietarul Severstal”, precum și cu compania Corporatsiya Krasnyi Oktyabr, despre care se spune că este „unul dintre cei ai mari producători de oțel din țară, care produce presiune pentru reactoarele nucleare ale submarinelor rusești și blindaje pentru tancurile rusești T-14”.

La începutul acestui an, Danieli a obţinut două comenzi importante pentru construcţia de uzine siderurgice. De la compania rusă de oțel Balakovo a obținut comanda de a construi o nouă fabrică verde pentru producția de șine, grinzi și profile, un proiect în valoare de aproximativ 250 de milioane de euro.

A doua comandă a venit de la grupul Magnitogorsk Iron & Steel Works (Mmk), o comandă în valoare de aproximativ 120 de milioane de euro pentru furnizarea de tehnologii pentru instalarea a patru cuptoare noi de reîncălzire.

Anterior, multinaționala friulană obținuse contractul pentru construirea primei fabrici de oțel verde din Rusia, o fabrică în valoare de 430 de milioane de euro în numele OMK, unul dintre liderii industriei siderurgice din țară.

La începutul lunii septembrie 2021, semnarea contractului a fost transmisă prin videoconferință, cu participarea președintelui Regiunii Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a președintelui Danieli, a inginerului Gianpietro Benedetti, a ministrului industriei al Federației Ruse, Denis Manturov și a ambasadorul Italiei de atunci în capitala Rusiei, Pasquale Terracciano.