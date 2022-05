Justiţia ucraineană începe miercuri primul său proces pentru crime de război de la pătrunderea trupelor Moscovei pe teritoriul său, cel al unui soldat rus acuzat că a împuşcat un civil neînarmat, notează AFP și Agerpres.

Soldati ucraineni in timpul luptelor din Ucraina, in apropiere de Harkov Foto: Mstyslav Chernov / AP - The Associated Press / Profimedia