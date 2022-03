RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 11 Martie 2022, 03:49

Aflată într-o vizită în Polonia, vicepreședintele SUA, Kamala Harris, s-a întâlnit cu președintele polonez Andrzej Duda. În conferința de presă comună organizată după întâlnire, Kamala Harris a anunțat că SUA au livrat Poloniei două baterii de rachete Patriot și vor continua să ajute Ucraina și Polonia, potrivit Haberler.

Kamala Harris Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Arătând că în contextul situației din Ucraina privirile întregii lumi se îndreaptă și către Polonia, vicepreședintele Harris a subliniat că "În numele președintelui Statelor Unite, mulțumesc poporului polonez pentru inițiativa, generozitatea, dăruirea și sprijinul extraordinar al oamenilor".

"Am trimis 4.700 de militari în Polonia"

Precizând că vizita pe care o face în Polonia este o dovadă a determinării SUA în ceea ce privește principiile fundamentale ale NATO și apărarea spațiului NATO, Harris a adăugat că SUA încearcă să consolideze și mai mult aliații NATO, inclusiv Polonia.

Kamala Harris a spus că "În ultima perioadă, am trimis în Polonia 4.700 de militari. În Polonia se mai află în misiune 5.000 de militari, în rotație. În plus, am livrat Poloniei două baterii de rachete Patriot pentru apărare aeriană".

În privința ajutorului pentru Ucraina, SUA colaborează cu Polonia, a arătat Harris și a precizat că în fiecare zi trimit militari și ajutoare umanitare. Catalogând drept o provocare atacul săvârșit asupra unui spital în Mariupol, Harris a afirmat că admiră curajul ucrainenilor care luptă cu eroism, și că vor continua ajutoarele pentru țara lor.

În cursul deplasării, Harris are programată și o vizită la refugiații ucraineni din Polonia. Vineri, Harris va avea o serie de contacte oficiale în România. (Rador)