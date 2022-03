RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 08 Martie 2022, 17:52

Oxana Mihailova • HotNews.ro

​Într-o nouă înregistrare video, soldaţii ruşi luaţi prizonieri în Ucraina spun că militarii trimişi în război, începând din 24 februarie, nu au ştiut până în ultimul moment că urmau să participe efectiv la lupte și că au crezut că sunt „la exerciții”.

Soldat rus, prizonier in Ucraina Foto: Screenshot

Pe pagina Ministerului Apărării al Ucrainei, au fost postate secvenţe din interogatoriul a doi soldaţi ruşi care susţin că au aflat abia la faţa locului că vor trebui să tragă în civili. După ce au fost lăsaţi de alţi camarazi în mijlocul drumului, iar tehnica lor militară a fost distrusă, aceştia s-au ascuns într-o pădure şi apoi la o fermă de porci, iar ulterior s-au predat localnicilor cărora le-au înmânat armele.

Unul dintre bărbaţi a venit şi cu un mesaj către alţi soldaţi ruşi: “Eu vă rog, nu veniţi aici, nicio sumă de bani nu merită. Viața e mai importantă decât toate astea!”.

Primul militar care apare în secvenţa video povesteşte cum a ajuns prizonier după ce s-a ascuns într-o fermă de porci.

„Am fost al treilea în coloană. Prima maşină din coloană a explodat brusc. Noi toţi am ieşit. Ne-am culcat de-a lungul drumului. Apoi a fost aruncată în aer şi a doua maşină. Noi toţi am fugit, ne-am împărţit în câteva grupuri. Am mers eu, comandantul şi încă doi din plutonul nostru, cei care au fost aici pe bază de contract. Ne-am îndreptat spre o localitate. Am luat maşina de la un bătrân şi am mers.

Peste aproximativ cinci minute au tras, din nou, în noi. Ne-am ascuns în pădure, unde am stat până ce s-a făcut întuneric. Am văzut o clădire roşie, care s-a dovedit a fi o fermă de porci. Am stat ceva timp acolo, pe urmă prin păduri şi câmpuri am ajuns în apropierea satului Kamîşi, în care nu am intrat, dar am mers prin grădinile caselor. Am văzut un bărbat, am ridicat mâinile, am spus că ne predăm, am dat bărbaţilor din localitate armele noastre şi vestele antiglonț”, spune bărbatul.

Cel de-al doilea bărbat, cu emoţii şi mai mari, a recunoscut că plutonul său a tras în civili. Totodată, militarul rus susţine că nu a ştiut unde şi cu ce scop merge.

Am fost anunţaţi de conducere că mergem spre hotarele Ucrainei, doar pentru trei zile. Însă multe lucruri nu ne-au spus până la capăt. Noi am ajuns spre hotar, dar am şi trecut peste graniţă.

Ce dată a fost atunci?

Asta a fost în noaptea spre 24 februarie 2022. Nu ne-au spus nimic concret. Noi abia pe urmă am aflat altceva. Iniţial, ne-au spus că mergem spre hotar, pentru trei zile. Am ajuns aici, dar am fost întâmpinaţi nu prea prietenește.

Ce înseamnă „nu prea prietenește”?

Noi am mers, era totul normal, dar pe urmă tancurile noastre şi armele noastre au început să împuște.

Pe cine?

Populaţia. Ne-au spus că acolo trebuia să fie locuri de dislocare a trupelor militare, dar în realitate acolo a fost populaţia civilă. Noi am mers în coloană. O maşină militară s-a stricat. Am început să cerem ajutorul camarazilor noştri, dar ei toţi au plecat. A explodat un balon cu oxigen, ei cred că s-au speriat. Atunci noi am plecat în pădure. Am fost eu, comandatul şi încă cinci persoane. Ne-am ascuns trei-patru zile, până ce am fost găsiți de localnici. Eu vă rog, nu veniţi aici, nicio sumă de bani nu merită. Viaţa e mai importantă decât toate acestea.

Spune, ce se întâmplă aici cu adevărat?

Aici e haos, aici se întâmplă ceea ce e greu de redat. Aici are loc un război.

Spune, noi avem nevoie de cei care eliberează?

Nimeni nu are nevoie nici de cei care eliberează, nici cei care atacă. Trebuie să trăim în pace. Sunt toate cuvintele mele.

Anterior, în multe alte înregistrări video postate pe paginile instituțiilor de stat din Ucraina au apărut militari ruşi, luaţi prizonieri, care susţin că nu au ştiut că sunt trimişi într-un război adevărat. Aceştia spun că au fost anunţaţi doar despre exerciţii.