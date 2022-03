Corespondență din Rep. Moldova​ Duminică, 06 Martie 2022, 07:41

Oxana Mihailova • HotNews.ro

​Într-un interviu pentru HotNews.ro, fostul jurnalist Ilya Kolosov, care a lucrat în televiziuni de propagandă din Moscova iar acum se află în Belarus, vorbește despre „rușinea de a fi rus” după invazia lui Putin în Ucraina: „eu practic nu pot să merg nicăieri, dar chiar și dacă aș fi mers undeva, după tot ce s-a întâmplat, fiind rus aș simți respingere din cauza acțiunilor întreprinse în numele țării mele de către actualul regim”.

Ilya Kolosov Foto: Screenshot

Ucraina luptă pentru toți, iar pe teritoriul acestei țări este un război dintre o lume liberă și cea în care crede Kremlinul. În prezent, nicio altă țară nu poate să se alăture Ucrainei, deoarece în acest caz ar putea începe un război nuclear, Vladimir Putin fiind irațional și imprevizibil.

Aceste opinii aparțin fostului jurnalist rus Ilya Kolosov, exprimate în cadrul interviului pe care i l-am luat în aceste zile. Ilya Kolosov, în vârstă de 51 de ani, a fost prezentatorul și realizatorul buletinelor informative de la postul public de televiziune din Rusia TV Centru, între 2000 și 2013.

A demisionat invocând dezacordul cu politica editorială dictată de Kremlin. Ulterior, timp de un an condus biroul postului RTVI (Russian Television International) la Berlin. După ce finanțarea acestui proiect s-a încheiat, Kolosov a venit în Belarus, unde timp de câțiva ani a lucrat la un post de stat din Minsk (cel de-al doilea post public național), unde a prezentat un program informativ săptămânal. Însă peste doi ani a demisionat și de acolo, după ce politica editorială s-a schimbat odată cu plecarea fostei conduceri.

În 2019, Kolosov a fost angajat în redacție rusă a postului “Vocea Americii” de la Washington, având contract pentru an. Ulterior a revenit la Minsk iar acum se poziționează ca un comentator politic independent și participă la mai multe proiect în mediul online.

Mai jos prezentăm interviul integral cu Ilya Kolosov.

În primul rând, aș vrea să vă întreb cum sunt percepute evenimentele din Ucraina, atât de cetățenii ruși, cât și de cei din Belarus. Dumneavoastră, fiind născut în Rusia, cum vedeți tot ce se întâmplă acum în Ucraina?

Ilya Kolosov: Pentru mine aceste evenimente reprezintă o nebunie. În ceea ce privește reacțiile oamenilor din Rusia și Belarus, acestea sunt diferite. Potrivit ultimului sondaj, realizat în Rusia de către Centrul rusesc pentru studiul opiniei publice, 63% susțin desfășurarea așa-zisei „operațiuni speciale” a Rusie în Ucraina.

Eu nu pot să am o încredere totală în aceste date, pentru că acest institut sociologic, deși este unul dintre cele mai mari în Rusia, nu are reputația cea mai bună.

Totuși, o mare parte a societății ruse și o mare parte a societății belaruse sunt supuse unei influențe majore din partea instituțiilor mass-media, în primul rând a televiziunilor. Acestea au format opinia publică privind această „operațiunea specială” ca o necesitate, ca un răspuns la pretinsa amenințare din partea Occidentului.

Pentru că vor urma întrebările și despre Belarus, aș vrea să-mi explicați cum ați ajuns în Belarus și de ce vă aflați acum în Minsk?

Știți, am fost nevoit să „călătoresc” mult. Pentru mine a devenit imposibil să lucrez în Rusia (ca jurnalist) încă în 2013. Am fost nevoit să plec de la postul de televiziune TV Centru (ТВ Центр), la care am lucrat 13 ani.

Am lucrat și în Berlin, și în Minsk, la televiziunea de stat, când acesta încă era un post de televiziune decent. Ulterior, și acolo a devenit imposibil să lucrez.

Am lucrat și la Vocea Americii, am avut un contract de un an, dar și acel loc este cam departe de o adevărată libertate de exprimare, visul jurnaliștilor. Acum eu sunt în Minsk. Aici trăiește feciorul meu cel mic.

În ceea ce privește orașul Minsk, este un oraș confortabil, un oraș european frumos, însă cu mai multe de „dar”... Eu mă implic în unele proiecte de Youtube ale prietenilor mei. În ceea ce privește un serviciu la televiziunile de stat, acest lucru ar fi imposibil pentru mine, atât în Rusia, cât și în Belarus.

„O bună parte din societate este zombificată de propaganda televiziunilor”

Cum sunt percepute în Belarus Rusia și Vladimir Putin? De exemplu, având în vedere ce s-a întâmplat în această săptămână: Putin este un dictator care a început război împotriva Ucrainei sau este cel care „eliberează” aceasta țară?

O bună parte de societate este „zombificată” de propaganda televiziunilor și oamenii mai degrabă cred că Putin desfășoară o operațiune de „denazificare” și „demilitarizare” a Ucrainei. Totodată, oamenii cu care comunic eu sunt oameni foarte diferiți, majoritatea dintre ei cred ca și mine că asta este o nebunie, că un final bun al evenimentelor începute în 24 februarie nu există.

Dumneavoastră v-ați așteptat să aibă loc asemenea evenimente? V-ați așteptat ca așa-numita „operațiunea militară” să aibă loc și în alte orașe ale Ucrainei, decât pretinsele „republici”din regiunile Donețk și Lugansk?

Eu fac parte din categoria acelor observatori care nu au putut să excludă criteriul de bun simț. Când îmi puneam întrebările „pentru ce?” și “ce urmează?”, ajungeam la concluzia că răspunsurile adecvate la aceste întrebări nu există.

În aceste condiții, evident, Kremlinul nu trebuia să înceapă această operațiune militară, pentru că nu poate să se finalizeze cu bine. Astfel, eu nu m-am așteptat ca această „operațiune” să înceapă, credeam că este o bravadă, o tactică la care Putin apelează deja de mulți ani și cu care manipulează Occidentul.

Eu am greșit, ca și mulți alți analiști, oameni care nici pe departe nu sunt proști și care acum își cer scuze de la publicul lor. Nimeni din cei cu mintea trează nu s-a așteptat să se întâmple acest lucru.

Corectez: practic nimeni. Au fost oamenii care îl apreciau pe Putin, nu ca pe un om care urmărește să obțină un final pozitiv al acțiunilor sale, ci ca pe un om irațional.

Ilya Kolosov. FOTO: Arhiva personală

În spațiul public, acolo unde este posibil acest lucru, se discută masiv despre ideea cum că Putin nu-și dă seama ce face. Ce părere aveți? Putin a calculat toate acțiunile sale încă din 2014 sau acționează irațional abia de acum și cu orice preț încearcă să intre în istorie, într-un mod atât de groaznic?

Cred că este o întrebare care ar trebui adresată lui Putin sau unui psihiatru. Eu nu pot să-mi explic, din punct de vedere rațional, acțiunile președintelui Federației Ruse. Eu nu înțeleg logica lui. Dacă ar fi existat o logică, atunci nu ar fi avut loc „preluarea” Crimeei, pentru că preluând Crimeea, el a pierdut toată Ucraina.

„Naționalistul este un om care își iubește Patria. Dacă el nu face nimic rău unei alte națiuni, atunci este o persoană absolut normală”

În aceste zile, auzim argumente, inclusiv, despre problema naționalismului în Ucraina. Este măcar o parte de adevăr aici?

În fenomenul naționalismului nu este nimic rău. Naționalistul este un om care își iubește Patria, își iubește națiunea. Dacă el nu face nimic rău unei alte națiuni, atunci este o persoană absolut normală.

Sensul care este atribuit „naționaliștilor ucraineni” de către propagandiștii de la posturile TV din Rusia și Belarus nu are niciun temei, cel puțin în dimensiunile despre care vorbesc ei. Evident, ca și în orice altă țară există extreme, dar asemenea extreme sunt și în Rusia și nu mai puțin decât în Ucraina.

Mai mulți cetățeni ruși cu care am discutat în aceste zile spun că le este rușine, și că pe rețele de socializare se discută că „este rușine să fii rus”. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere că oarecum consecințele deciziilor Kremlinului, mai exact ale lui Vladimir Putin, afectează percepția asupra rușilor în lume?

Cât nu ar fi de trist acest lucru, dar acum fiecare cetățean rus va purta responsabilitatea pentru acest coșmar pe care l-a provocat președintele Federației Ruse.

Pe de o parte, asta este nejustificat, pentru că eu, de exemplu, niciodată timp de 22 de ani, de când Putin este la putere, nu l-am votat. Majoritatea acțiunilor sale nu au fost acceptate de mine. E suficient să spun doar că în acești 22 de ani profesia mea a fost „furată”, profesia de сomentator politic în Rusia nu mai există, cel puțin la posturile de televiziune de stat.

Eu nu mai am țara mea, pentru că ea aparține „prietenilor” lui Vladimir Putin. Iar acum eu nu mai am nici „restul lumii”, pentru că Rusia este izolată de întreaga lume, prin sancțiuni, prin anularea zborurilor, prin porturi închise, etc.

Adică eu practic nu pot să merg nicăieri, dar chiar și dacă eu aș fi mers undeva după tot ce s-a întâmplat, fiind un rus aș fi simțit respingere din cauza tuturor acțiunilor care au fost întreprinse din numele țării mele de către regimul care s-a înrădăcinat în țara mea timp de 22 de ani.

Din punct de vedere economic, din cauza sancțiunilor, cum va avea de suferit Rusia? Se prognozează că rubla rusească nu va mai valora practic nimic. Cum vor resimți oamenii simpli aceste sancțiuni și cum pot influența sancțiunile deciziile Kremlinului?

Rubla rusească nu va putea să nu coste nimic. Acum tot ce se întâmplă, în mare parte, reprezintă etapele unei stări de panică, care a fost creată ca rezultat al unor sancțiuni foarte dure împotriva Federației Ruse.

Economia Rusiei, fabricile și uzinele ruse lucrează în continuare, deși nu sunt în cea mai bună stare. Economia Germaniei s-a restabilit după 20 de ani de război și a devenit și mai puternică. Noi, timp de 20 de ani, având în vedere prețurile la petrol, am putea să facem foarte multe în țară, dar cu actualul președinte practic totul a fost furat.

În ceea ce privește oamenii simpli: mărfuri importate devin practic inaccesibile, din cauza creșterii cursului dolarului, iar foarte multe produse sunt aduse în Rusia de peste hotare. Deja atâtea companii străine mari au anunțat că nu mai lucrează cu Rusia iar în curând nu vom avea nevoie de dolari.

Totodată, sancțiunile nu vor fi tocmai foarte eficiente în a-l opri pe Putin. Spun acest lucru cu mare regret, înțelegând că economia Rusiei poate fi pur și simplu pusă la pământ.

„Dacă (sau când) Rusia va ajunge la hotarele de Vest ale Ucrainei, Moldova nu va fi lăsată în pace”

Există opinia că sancțiunile nominale împotriva oamenilor de afaceri mari din Rusia îi vor afecta foarte mult, iar din acest motiv ei îl vor influența pe Putin în deciziile pe care le va lua. În ce măsură este posibil acest lucru?

Nimeni nu îi va asculta, nici pe oamenii de afaceri mici, nici pe cei mari. O anumită influență asupra lui Putin, dar nici acest lucru nu e sigur, pot avea doar multimiliardarii pe care i-a creat chiar el. Desigur, consecințele sancțiunilor vor fi distructive, dar ceea ce există în economia rusă acum va funcționa încă o anumită perioadă de timp.

Influența asupra economiei va fi treptată. Oamenii se vor adapta, iar de la televizor vor auzi că „de vină este Occidentul care nu-și dorește ca noi să apărăm securitatea țării noastre”.

Nu vor mai exista însă domenii ca aviația, astronautica, pentru că toate companiile care ne exportau nouă piese, au sistat colaborare cu Rusia. Porturile se închid. Chiar și petrolul se vinde greu.

În acest context, vreau să vă întreb, dacă resursele energetice ale Federației Ruse, inclusiv gazele naturale, ar putea deveni un instrument de șantaj la adresa țărilor europene?

Poate fi un argument, nu și șantaj. A fost atins acel punct ireversibil de la care un șantaj cu subiectul gazelor naturale este imposibil de acum încolo. Acum Europa nu sistează complet importul gazului rusesc doar pentru că este nevoie de ceva timp pentru a găsi o alternativă, într-un mod sigur.

Acum se deconectează de la sistemul SWIFT doar băncile care nu sunt legate de plățile pentru gaz în cazul Europei și pentru petrol în cazul Statelor Unite. Este doar o chestiune de timp până când Europa și SUA vor renunța la gazul și petrolul rusesc. Cred că nu va dura mult.

Alternativa poate fi și același gaz din Norvegia, gazul lichefiat american. De asemenea, SUA vor înlocui cele 7-10% de petrol rusesc importat cu o altă sursă.

Despre prognozele în privința duratei acestui război: credeți se va ajunge mai departe, de exemplu, spre Republica Moldova, țară vecină cu Ucraina, care în aceste zile a semnat și cererea de aderarea la Uniunea Europeană?

Propun să vă uitați la o ședință a Consiliului de Securitate a Belarusului, la care Lukașenko a vorbit în fața subalternilor săi și prezentat o hartă. Cei atenți au observat că acolo a fost pomenită și Moldova, printre prioritățile acestei „campanii militare” ruse. Eu cred că acest lucru este hotărât, dacă (sau când) Rusia va ajunge la hotarele de Vest ale Ucrainei, Moldova nu va fi lăsată în pace. Este doar o opinie a mea, presupun, dar deja mă tem să prognozez acțiunile lui Putin.

Cum vedeți rolul Belarusului în acest conflict, țara care, din câte se cunoaște, a permis intrarea de pe teritoriul său a tehnicii militare ruse în Ucraina?

Este foarte trist că s-a întâmplat acest lucru, în pofida faptului că aproximativ cu doi ani în urmă, actualul președinte belarus practic se jura că nimeni niciodată nu va intra cu arme în Ucraina, de pe teritoriului Belarusului. Asta s-a dovedit a fi o minciună și de pe teritoriul belarus trupele ruse au intrat în Ucraina.

Mă miră faptul să văd că foștii mei colegi din domeniu, jurnaliștii din televiziunele belaruse, se revoltă de ce și Belarus este considerată parte a acestui conflict. Adică ei consideră că dacă nu sunt trimiși acolo militarii lor, oferirea teritoriului său pentru un atac nu înseamnă nimic.

Mai mult, cred că în Belarus deja nu mai există independență, cel puțin militară. Suveranitatea ei militară a fost transferată către Federația Rusă, în mare parte. Dacă va fi luată vreo decizie în acest sens la Kremlin, ea nu va putea să fie anulată la Minsk.

Aici va fi interesant cum va reacționa societatea din Belarus. Eu sper ca belarușii nu vor merge la război cu ucrainenii.

Referitor la recentul referendum din Belarus care viza inclusiv posibilitatea dislocării armelor nucleare pe teritoriului acestui stat. Credeți că este o etapă de pregătire pentru vreo acțiune concretă?

Dacă vă interesează sensul organizării referendumului, trebuie să cunoașteți doar faptul că, printre alte, acesta conținea un punct care prevede că președintele nu poate fi tras la răspundere pentru tot ce a făcut în funcție de șef al statului. Acesta este cel mai important lucru.

Restul a fost doar adăugat, după modelul referendumului constituțional în Rusia, când singurul scop era să asigure posibilitatea ca Putin să poată fi ales încă pentru două mandate. Dar ceea ce ține de dislocarea armelor nucleare în Belarus - repet, în opinia mea, acest stat și-a pierdut suveranitatea sa militară, în cea mai mare parte. Astfel, dacă o decizie în acest sens va fi luată la Kremlin, ea va fi pusă în aplicare.

„Ucraina, săracă, luptă pentru toți, deoarece, din păcate, nicio țară mare nu poate acum s-o ajute cu militarii săi”

Care va fi soarta Federației Ruse ca un stat federal după acest război? Există opinii că vor avea loc ieșirile unor republici din componența Rusiei, pentru că așa-numită operațiune a lui Putin eșuează.

Atâta timp când la conducerea este Putin, sistemul lui dur și corupt va funcționa în continuare. Acolo toți sunt legați unii cu alții. Din acest motiv prăbușirea Rusiei cu actuala conducere la nivel central și local nu se va întâmpla.

În cazul în care Rusia va pierde în acest război cu Ucraina, lucrul care este încă greu de imaginat, dar totuși se vede că „operațiunea” nu merge tocmai conform planului, atunci trebuie să nu excludem probabilitatea schimbarea puterii de la Kremlin.

După asta va urma a doua etapă de perspective pentru Rusia, care pot fi și pozitive și negative.

În Rusia există o alternativă reală la Putin? Dacă da, cine poate fi această persoană: Alexei Navalnîi, cineva din opoziția parlamentară, despre care se spune că este doar una de imagine, sau vreun activist civic, o persoană cunoscută?

Știți, după Boris Elțin oricine părea un superman chiar și o persoană ca Putin, cu nivelul lui mediu. Așa și după Putin, orice persoana care va veni, va trebui să organizeze procesul de „deputinizare” și va fi perceput ca o gură de aer curat.

Atunci în țara se va schimba absolut tot, în mod ireversibil.

Și pentru a trage o concluzie, deși înțelegem că în condițiile actuale este extrem de greu să mai prognozăm ceva: cum se va termina invazia Rusiei în Ucraina și cum se va schimba lumea?

Lumea deja s-a schimbat. ⅛ din teritoriul planetei noastre este izolată. Ucraina a devenit un loc în care se desfășoară o luptă dintre o lume liberă și o lume în care crede regimul de la Kremlin.

Ucraina, săracă, luptă pentru toți, deoarece, din păcate, nicio țară mare nu poate acum s-o ajute cu militarii săi. Asta pentru că în acest caz va începe un război nuclear. Aceste state ajută doar cu arme.

Acum totul depinde de cât de curajos și puternic va lupta Ucraina, și cât de mulți oameni o vor ajută nemijlocit pe câmpurile de luptă, venind în Ucraina în calitate de voluntari. Știu că deja 16 mii de astfel de persoane au traversat hotarul Ucrainei, de pe partea de Vest și sunt gata să lupte. Vom vedea ce va fi mai departe, dar, sigur, va depinde mult dacă vor fi sau nu folosite arme nucleare.

Omul care decide asta de la Kremlin este însă irațional și acțiunile sale sunt imprevizibile.