POLITIC Joi, 09 Mai 2024, 15:01

8

Președintele PSD București, Gabriela Firea a declarat joi, pentru HotNews.ro, că PSD a primit un împrumut de 500.000 de euro de la Gigi Becali pentru campania pentru europarlamentare. Declarația acesteia vine după ce prosport.ro a publicat informația că Gigi Becali a finanțat cu 500.000 de euro campania candidatei PSD la primăria Capitalei, Gabriela Firea.

Gabriela Firea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebată de reporterul HotNews.ro dacă este un împrumut către organizația de București a PSD, Gabriela Firea a răspuns. „Nu m-a împrumutat pe mine, a împrumutat partidul, PSD național, prin notar public, în condițiile legii. Puteti sa luati legatura cu doamna Elena Vlad - director economic PSD. Banii sunt pentru campania generală, împrumutul era pentru europarlamentare, nu pentru locale. La locale oricum sumele sunt mult mai mici, decât la europarlamentare”, a explicat Gabriela Firea reporterului HotNews.ro.

Declarația acesteia vine în contextul în care Gigi Becali a declarat, citat de prosport.ro că a „băgat 500.000 de euro în campania PSD a Gabrielei Firea”.

„Fina mea candidează. Ea nu are bani. Candidații de la europarlamentare trebuie să dea niște bani împrumut, pe care-i iau înapoi. Și ea nu are de unde. Așa fac partidele. Și a venit la mine să o ajut, și eu i-am dat că este fină. Eu n-am nevoie de DNA, o fac publică (n.r.donația), am dat la PSD 500.000 euro. Bani pe care mi-i dă înapoi, după ce primesc ei de la stat. Că statul le dă o sumă de bani în funcție de procentaj. Nu știu cât ia”, a spus Gigi Becali într-un videoclip postat pe canalul de Youtube zonenewstv.

Gabriela Firea nu este singurul politician care a căutat sprijinul lui Becali. Joi și liderul AUR, George Simion, a mers la „palatul” lui Becali, după cum au arătat imaginile surprinse de Hotnews.