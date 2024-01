POLITIC Miercuri, 31 Ianuarie 2024, 14:31

După ședințe ale conducerilor celor două partide, liberalii și social-democrații încep oficial negocierile pentru comasarea alegerilor. Liderul PNL Nicolae Ciucă spune că a o comansare a europarlamentarelor cu localele e„o variantă posibilă și benefică”, dar nu singura. La rândul său, șeful PSD Marcel Ciolacu spune că nu s-a luat o decizie în partid și parlamentarii nu vor vota, deocamdată, nicio modificare legislativă de comasare sau decalare a alegerilor.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Calin

„Conducerea executivă a ​PNL a fost mandatată de Biroul Politic să negocieze în interiorul coaliției pe marginea acestui demers (comasare a alegerilor- n.r. ) E o variantă posibilă și benefică comasarea europarlamentarelor și localelor, dar

există si celelalte variante în analiză. Trebuie să analizăm cea mai bună soluție pentru consolidarea democrației democrație”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul ședinței conducerii PNL.

El a precizat că în acest moment nu există discuții pentru un acord extins cu PSD în privința parlamentarelor și prezidențialelor.

Ciolacu: Nu am luat o decizie

Marcel Ciolacu susține că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi.

„Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. Cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a declșarat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței conducerii PSD.