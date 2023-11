POLITIC Luni, 06 Noiembrie 2023, 20:12

Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, spune că retragerea Elenei Lasconi de pe lista USR de la alegerile europarlamentare i se pare o decizie pripită şi că nu i se pare corect şi democratic ca „un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe”. Întrebat dacă acest scandal afectează o viitoare alianţă cu USR, Orban a spus că a existat „o supărare” în rândul colegilor săi și că vor fi discuții cu formațiunea condusă de Cătălin Drulă.

„Cunoaşteţi poziţia pe care am avut-o la referendumul pentru familie. În calitate de preşedinte al PNL, nu am impus niciunui membru al PNL să voteze altfel decât cum îi dictează propria conştiinţă. Sunt lucruri în care politica, din punctul meu de vedere, dacă intervine face rău. Chestiunile acestea sunt chestiuni de conştiinţă, de convingere, de credinţă interioară pe care o are fiecare om. Poziţionarea faţă de familie este o poziţionare care izvorăşte din convingerea pe care o are fiecare individ şi nu se poate impune, prin decizia unui organism politic, ca să voteze împotriva propriei conştiinţe”, a afirmat Ludovic Orban, luni, la Parlament, conform News.ro.

El a remintit că în perioada în care era preşedinte al PNL a fost taxat de colegi pentru că votat „DA” la referendumul pentru familie din 2018 şi că unii au avut chiar o tentativă de a-l debarca atunci de la şefia partidului.

„Nu mi se pare corect ca un om să fie supus unei sancţiuni din motive care ţin de poziţionarea pe baza propriei conştiinţe. Nu este democratic, nu este corect şi nu este conform cu ceea ce este normal şi firesc în orice societate, şi anume ca pe orice chestiune care ţine de convingere, de credinţă, de propria conştiinţă, până la urmă, fiecare om să voteze aşa cum îi dictează propria conştiinţă. Asta este o atitudine normală, firească, democratică şi chiar constituţională. Am rămas surprins, vă mărturisesc, de acest episod nefericit care s-a întâmplat în USR, cu atât mai mult cu cât eu cred că nu poţi să sancţionezi pe cineva că a fost sincer atunci când i s-a pus o întrebare”, a declarat Orban.

El a mai spus că, în opinia sa, chestiunile de familie, care ţin de relaţie, de mediul de familie, nu pot sta la baza unor decizii politice.

„Vă mărturisesc că am privit îngrijorat acest episod profund nefericit, cu atât mai mult cu cât ştiţi că cei din Consiliul Naţional Forţa Dreptei m-au mandatat să deschid discuţii pentru posibilitatea de a constitui o alianţă de centru dreapta. Eu cred că într-o alianţă de centru dreapta nu trebuie politizate astfel de subiecte şi cred că fiecare membru al unei formaţiuni politice, legat de astfel de teme, trebuie să se poziţioneze conform propriei conştiinţe”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă acest scandal afectează viitoarea alianţă cu USR, Orban a spus că a existat „o supărare” în rândul colegilor săi și că vor fi discuții cu formațiunea condusă de Cătălin Drulă. Chestionat dacă Forţa Dreptei va mai face sau nu alianţă cu USR, Ludovic Orban a replicat: „Sigur că există o nemulţumire”.

„Deci Elena Lasconi mi s-a părut un candidat bun. Acum am rămas fără Elena Lasconi. Cred că a fost o decizie pripită. Cred că nu se poate pune o astfel de condiţie. Dacă cineva e pentru familia creştină, familia tradiţională, nu comite un păcat. Nu încearcă să impună sau să interzică nimănui să fie într-un anumit fel. Pur şi simplu este o chestiune de conştiinţă”, a adăugat Ludovic Orban.

Elena Lasconi, desemnată cu doar două săptămâni în urmă cap de listă USR pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, a dezvăluit într-un interviu la Prima TV că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi.

Ulterior fiica Elenei Lasconi, Oana, a reacţionat dur pe Facebook și pe Instagram la afirmațiile mamei sale, tânăra declarându-se dezgustată şi anunţând că „această discriminare jegoasă” nu are loc la ea în familie şi din acest motiv nu o mai susţine pe mama sa din niciun punct de vedere.

Președintele partidului, Cătălin Drulă, a avut o singură reacție, cerându-i Elenei Lasconi să se retragă din campanie.

„Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație”, a transmis liderul USR duminică, într-o postare pe Facebook.

Drulă a mai spus că „USR are de dus o luptă grea și importantă în 2024”, iar „astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de o alternativă de dreapta și de soluții liberale. În fața unei guvernări corupte și a isteriei extremiste, avem cu toții nevoie de o schimbare reală. Vom continua să muncim zi de zi pentru a construi această schimbare”.

Ulterior, USR a anunțat printr-un comunicat că Biroul Naţional al USR a luat act duminică seară de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare.