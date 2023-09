POLITIC Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 12:11

HotNews.ro

7

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, sare în apărarea primarului din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deține stația GPL din Crevedia unde în urmă cu o săptămână s-au produs exploziile în urma cărora trei oameni au murit, iar alți 56 au fost răniți. Stănescu a susținut că Doldurea este „unul dintre cei mai buni primari”.

Ion Doldurea, primarul din Caracal Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Paul Stănescu a făcut aceste declarații sâmbătă, înaintea Consiliului Politic Național al PSD, care are loc la Parlament.

Stănescu este cel care l-a susținut pe Doldurea să candideze din partea PSD, dar spune că nu are vreo altfel de legătură cu el în afara celei politice și că nu îi cunoaște nici pe edil, nici pe copiii acestuia.

Secretarul general al PSD a spus că el este cel care i-a sugerat primarului de la Caracal „că e bine să se autosuspende până cei care se ocupă de anchetă își fac datoria”.

„Toți avem copii”

Întrebat dacă PSD va mai continua să-l susțină pe primarul din Caracal pentru un nou mandat, dacă fiul lui va fi găsit vinovat, secretarul general a PSD a răspuns: „Toți avem copii. Dacă mă întrebați pe mine...nu știu ce face fiul meu, că are 36 de ani.

„Primarul din Caracal am înțeles că era în afara țării. Nu știa ce se întâmplă la Crevedia, nu știa nimic de la fiul lui și a avut o reacție nefericită”, a mai spus Stănescu.

El a susținut că Ioan Doldurea este „unul dintre cei mai buni primari”.

„Eu, din ce știu, fiind din zonă, nu știu dacă primarul din Caracal se vedea cu fiul lui de două, trei ori pe an. Asta știu. M-am întâlnit frecvent cu primarul de la Caracal. Sunt de partea dânsului. Mă întâlnesc foarte des cu toți primarii, nu doar cu el. E o legătură de partid între mine și primar. L-am rugat să candideze pentru că e unul dintre cei mai buni primari”, a mai spus Paul Stănescu.

Ion Doldurea este un apropiat al baronului de Olt, Paul Stănescu, secretar general al partidului, și s-a speculat ca această relație l-a ajutat și pe fiul său în afacerile cu GPL.

În urma exploziilor de la Crevedia au murit trei oameni, iar 56 au fost răniți, 39 fiind pompieri. 12 dintre răniți au fost transferați la clinici din străinătate.

La momentul deflagrațiilor, la depozitul GPL din Crevedia - care funcționa ilegal și figura ca fiind închis din toamna lui 2020 - se aflau trei cisterne cu GPL, din care două parcate pe stradă. În timpul transferului de gaz dintr-o cisternă în alta, în curtea firmei, sub una dintre cisterne a apărut o sursă de foc, conform Parchetului General.

Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli - stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte.

Stația GPL din Crevedia fusese amendată de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și închisă încă din septembrie 2020, dar, cu toate acestea, continua să funcționeze, iar o anchetă a Parchetului vizează inclusiv stabilirea rolului instituțiilor care ar fi trebuit să facă controale și să se asigure că depozitul GPL nu continuă să funcționeze.

Primarul din Caracal, întrebat despre pompierii morți în explozii: „E problema lor”

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, a anunțat, la o zi de la tragedie, că a decis să se autosuspende „din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Caracal, Ion Doldurea, se declară „puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia”.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, declară el.

Totodată, primarul susține că o declarație acordată sâmbătă presei, „sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit”. Asta după ce edilul a provocat indignare când a afirmat, referitor la faptul că inclusiv pompierii care au intervenit au fost victimele exploziilor de la stația GPL, că „e problema lor”.

Sâmbătă, după explozii, Ion Doldurea a fost contactat de România TV și a confirmat că stația GPL aparține fiului său: „E a băiatului meu, dar e dezafectată. Nu de acolo a pornit toată treaba”.

Întrebat dacă știe că au murit oameni în urma exploziilor, primarul din Caracal a răspuns: „Da, știu. Este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor”.

11 apartamente, două case, opt terenuri și sute de mii de euro în bănci

Edilul din Caracal are o avere impresionantă.

Conform ultimei declarații de avere, Ion Doldurea are două case - cu suprafețe de 392.16 metri pătrați și 98 de metri pătrați - și nu mai puțin de 11 apartamente. Toate apartamentele sunt cumpărate în 2019.

În declarația de avere sunt trecute și două spații comerciale la Caracal, cu suprafețe de 3.804 metri pătrați și 951 metri pătrați, cumpărate în 2018.

Primarul din Caracal deține și opt terenuri - între care șase intravilane, cu suprafețe de 1547 de metri pătrați, 188.53, 1149, 1000, 7326 mp, 537 mp, precum și obiecte de artă în valoare de 80.000 de euro, pe care spune că le-a dobândit în perioada 1994-2022.

În martie 2023, primarul a vândut către Elena Pîlșan un spațiu comercial de producție, contra a 120.000 de euro.

Primarul are și mai multe conturi bancare în care deține peste 620.000 de euro și 252.000 de lei.

În anul fiscal precedent, primarul a obținut 273.283 de lei din chirii, 118.632 de lei din salariu și 64.716 de lei pensie.

În declarația sa de avere, primarul a notat că este acționar la SC ROMBULGAZ SA CARACAL, cu activitate suspendată din 2015.

