POLITIC Miercuri, 23 August 2023, 17:50

HotNews.ro

0

Preşedintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anunțat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că „după negocieri extrem de dure” premierul Ciolacu a impus în coaliţie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinaţionale care prin „celebrul deja mecanism de optimizare fiscala exportau practic tot profitul în paradisuri fiscale”.

taxe Foto: Dreamstime

Este vorba de propunere PSD care prevede că, dacă impozitul de 16% pe profit reprezintă mai puțin de 1% din cifra de afaceri, se plătește 1% pe cifra de afaceri.

„Faci profit aici, plătești impozit aici! După negocieri extrem de dure premierul Ciolacu a impus în Coaliție impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinaționale care prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscală exportau practic tot profitul în paradisuri fiscale”, scrie senatorul PSD.

Discuțiile pe tema impozitării multinaționalelor se poartă de mult timp, însă în ultima perioadă acestea au fost reluate mai intens.

În urmă cu o zi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat că este acord cu impozitarea multinaţionalelor pe cifra de afaceri şi că, în calitate de „om de stânga”, este de acord cu taxa pe lux. Ministrul a explicat că, dacă România nu se va încadra în ţinta de deficit, va plăti o amendă de 0,5% din PIB, iar acest lucru ar afecta lucrările mari de infrastructură.

„De fiecare dată, ministrul Finanţelor, indiferent cine e el, vine şi spune: dacă avem această decizie, avem impact bugetar de atât, iar în coaliţie se va lua acea decizie. Nu ştiu să vă spun ultimele lucruri. Cert este că nu putem continua în acest mod, fiindcă nu vom respecta acea ţintă de deficit. Susţin total impozitarea multinaţionalelor pe cifra de afaceri, dar e părerea mea. Susţin impozitarea şi creşterea impozitului pe transferul profitului în afara ţării. Nu ştiu dacă nu trebuie calculat dacă şi la noi n-ar fi bine să aplicăm ce au făcut italienii acum vreo două săptămâni, şi anume impozit pe profitul băncilor. Am spus că trebuie văzut. Sigur că o să iasă dl Isărescu şi o să ne spună că nu e bine, dar eu zic că trebuie să ne uităm mai atent”, a explicat Grindeanu.

Pe 8 august, întrebat dacă vom avea impozit de 1% pe cifra de afaceri la multinaţionale sau vom avea impozit pe transferurile de profit, preşedintele PNL Nicolae Ciucă a declarat că „este onest ca toate companiile care fac profit în România, indiferent că sunt străine sau româneşti, să plătească taxe”.

„Este tot o decizie care se va lua la Ministerul de Finanţe. Eu cred că este cât se poate de onest ca toţi cei care fac profit în România, că sunt companii multinaţionale sau companii româneşti să plătească taxe (...) Ministerul de Finanţe trebuie sa găsească acele soluţii prin care să nu poata să fie evitate plăţile de taxe şi impozite”, a precizat Ciucă.

Din 2022, în interiorul Coaliției a fost tensiuni pe tema impozitării cifrei de afaceri. Propusă de PSD sub forma unei taxe de solidaritate inițial procentul de impozitare a cifrei de afaceri era de 0,5% însă UDMR și PNL s-au opus la vremea respectivă.

La vremea respectivă, președintele PSD Marcel Ciolacu pleda pentru impozitarea cifrei de afaceri.

„Sunt în jur de 320 de companii cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro în România. Se plătește în media cam 0.8% impozit pe profit de către aceste companii, cu alte cuvinte se plătește mai puțin decât la microîntreprinderi care plătesc 1%. Noi am venit și am prezentat că în acest moment este impozitată mult prea mult munca și trebuie să găsim un echilibru și cu impozitarea capitalului. Noi am propus să se creeze un echilibru și din punctul meu de vedere 0.8% impozit pe profit mi se pare prea puțin și ca să se creeze o dublă impozitare am propus o taxare la cifra de afaceri astfel încât să nu mai exportăm din România profitul”, susținea Marcel Ciolacu.