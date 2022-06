POLITIC Marți, 14 Iunie 2022, 15:59

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Social-democrații insistă cu introducerea unei taxe de solidaritate pentru marile companii și le propun partenerilor de guvernare un procent exact de taxare. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că PSD a propus un Coaliție un procent de 0.5% pe cifra de afaceri a companiilor mari. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat marți, la Parlament că a propus în Coaliție să se plătească așa numita taxă de solidaritate precizând că aceasta nu ar trebui să fie mai mică de 1% așa cum plătesc IMM-urile.

Liderii Coalitiei - Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si Kelemen Hunor Foto: AGERPRES

Potrivit surselor citate, în interiorul Coaliției s-au discutat mai multe variante privind procentul de taxare care s-ar aplica marilor companii a căror cifră de afaceri este mai mare de 100 de milioane de euro. „Există mai multe variante luate în discuție. PSD a propus un procent de 0,5% iar UDMR 1% în timp ce PNL nu dorește introducere acestei taxe”, au explicat sursele citate.

De asemenea PSD ar fi propus ca banii obținuți din taxarea companiilor pe cifra de afaceri să meargă către un fond pentru finanțarea proiectelor din educație și sănătate.

Ministrul Finanțelor Adrian Câciu a recunoscut marți, la Parlament că s-a discutat în Coaliție despre taxa de solidaritate și că aceasta ar fi mai degrabă o contribuţie pentru sistemul de educaţie şi de sănătate. Câciu susține că acest pachet ar aduce la bugetul de stat între 1,2 şi 1,5 puncte procentuale din PIB.

Ciolacu: Trebuie să impozităm capitalul. Noi de 30 de ani impozităm munca

Și președintele PSD, Marcel Ciolacu a precizat că ministrul Finanțelor a prezentat în Coaliție o analiză privind această taxa de solidaritate.

„Sunt în jur de 320 de companii cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro în România. Se plătește în media cam 0.8% impozit pe profit de către aceste companii, cu alte cuvinte se plătește mai puțin decât la microîntreprinderi care plătesc 1%. Noi am venit și am prezentat că în acest moment este impozitată mult prea mult munca și trebuie să găsim un echilibru și cu impozitarea capitalului. Noi am propus să se creeze un echilibru și din punctul meu de vedere 0.8% impozit pe profit mi se pare prea puțin și ca să să se creeze o dublă impozitare am propus o taxare la cifra de afaceri astfel încât să nu mai exportăm din România profitul”, a declarat Marcel Ciolacu.

UDMR: Taxa de solidaritate are șanse mici să fie introdusă

De partea cealaltă, în aceiași zi liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat că sunt şanse mici să fie introdusă taxa de solidaritate pentru că în coaliţia de guvernare nu s-a luat o decizie în privinţa acesteia.

Kelemen Hunor: „Această taxă are puţine şanse să fie introdusă, fiindcă nu s-a luat o decizie şi suntem la sfârşitul lunii iunie. De aceea nu aş intra în detalii. Noi am stabilit în coaliţie că dacă suntem în faza de discuţii, nu venim cu detalii. (...) Nu e o chestiune dacă eu sunt sau nu de acord. Cum bine ştiţi, acum vreo 2-3 ani eu am propus o astfel de taxă, pentru o perioadă foarte scurtă şi pe cifra de afaceri pentru anumite companii, nu pentru toate companiile. Sigur, am susţinut această taxă. Cred şi în acest moment că ar fi o soluţie pe termen lung, pentru un an de zile, maxim pentru doi ani, dar nu a fost această taxă în acest moment discutată".

O ședință a Coaliției ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni, posibil miercuri, 15 iunie susțin sursele HotNews.ro. Reamintim că în Coaliţie urmează să stabilească modificările la Codul Fiscal până la sfârșitul lunii astfel încât acestea să intre în vigoare de anul viitor.