POLITIC Sâmbătă, 22 Iulie 2023, 20:03

0

Partidul AUR, condus de George Simion, își lansează sâmbătă, la Arenele Romane, candidații la europarlamentare, prima rundă de alegeri din 2024. Printre candidații eligibili se regăsesc avocataul Gheorghe Piperea și actorul Mugur Mihăescu. Alianța pentru Unirea Românilor vine și cu un document în 11 puncte prin care promite că membrii săi „vor susține interesele și suveranitatea României, drepturile cetățenești ale românilor din interiorul UE”, dacă vor fi trimiși prin votul cetățenilor la Bruxelles. Un punct din program aduce cu o idee susținută de fostul ministru al Familiei Gabriela Firea într-o lege adoptată de Camera Deputaților aspru criticată de AUR.

George Simion Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evenimentul la care AUR își prezintă candidații pentru Parlamentul European are loc sâmbătă seară, de la ora 20.00, la Arenele Romane din București.

Primii 10 candidați AUR la alegerile europarlamentare: numele controversate de pe lista lui George Simion

Pe lista AUR se regăsesc nume ale unor persoane controversate pe scena politică și socială din România care promovează ideile anti-sistem ale partidului. Printre candidații eligibili se regăsesc membri fondatori ai Coaliției pentru Familie, sponsori ai partidului, politicieni susținuți de fostul mogul al presei Dan Voiculescu dar și avocați și sociologi antivacciniști, naționaliști, anti-lgbt-iști.

Lista este deschisă de Claudiu Târziu, senator de București și președinte al Consiliului Naţional de Conducere al AUR. De profesie avocat, Târziu a fost unul dintre membrii Consiliului Național de Coordonare al Coaliției pentru Familie și co-președinte al partidului. Potrivit CV-ul său, Târziu este absolvent al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA Bucureşti.

Pe locul doi este Mugur Mihăescu, fost actor cunoscut pentru rolurile „Garcea” și „Leana” din seria „Vacanța Mare”, în prezent om de afaceri. S-a înscris in AUR in 2022 si candidează la europarlamentare pe un loc eligibil. A întrat în politica în 2011 în Partidul Verde si a demisionat după câteva luni. A fost consilier onorific al Gabrielei Firea când era primar al Capitalei. Om de afaceri, deține două pub-uri în centrul vechi al Captalei si administrează magazinul Muzica. In timpul pandemiei de Covid, Mihăescu a devenit portavocea pentru cei care s-au opus vaccinării.În ultimii ani Mihăescu a început să se implice în viața politică, ținând diverse discursuri legate de cei care se află în fruntea țării și de modul în care aceștia acționează. Fostul actor a semnat angajament cu Securitatea în 2 iunie 1986 si a primit numele conspirativ „Mihai”, potrivit Ziare.com.

Pe locul trei este Georgiana Maria Teodorescu. De profesie avocat s-a înscris în AUR în mai 2023. Teodorescu este lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu și avocat de drept penal, autor de lucrări juridice în dreptul penal şi dreptul procesual penal.

Fosta candidată la președinția României din partea partidului înființat de Dan Voiculescu (PPUSL), Ramona Ioana Bruynseel s-a înscris în AUR anul acesta și candidează pe un loc patru eligibil pentru mandat de deputat. Bruynseels a fost consilier de stat pentru mediul de afaceri în aparatul de lucru al premierului Viorica Dăncilă și a condus Direcția Coordonare Politici și Priorități, în guvernarea lui Mihai Tudose. Este absolventă a Universității Harvard, Școala de Guvern John F Kennedy, specializarea Management în Administrație Publică.

Avram Fițiu, în prezent membru AUR și candidat la europarlamentare, a fost secretar de stat în guvernul condus de Ludovic Orban. Fost candidat la primăria Cluj-Napoca din partea PMP în 2020, este profesor dr. conf. în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca.

Sociologul Radu Baltasiu este profesor în cadrul Universității București în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, director al Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române (din 2007). Acesta a primit Premiul Academiei Române în sociologie „Dimitrie Gusti”.

Pe locul șapte pe lista AUR este avocatul baptist în materie de lobby anti-LGBT, Peter Costea . El profesează și trăiește în Texas de zeci de ani și este unul „dintre părinţii spirituali” ai Coaliţiei pentru Familie. Potrivit Pressone.ro în 2008, cu sprijin de la organizații social-conservatoare din Statele Unite, Costea și a sa Alianță a Familiilor din România (AFR) au reușit să influențeze modificarea Codului Civil astfel încât acesta să definească familia drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Ulterior, AFR a fost una dintre cele mai puternice organizații din Coaliția Pentru Familie, alături de PRO VITA.

Pe opt este Cristian Terheș în prezent europarlamentar și membru AUR. De numele său se leagă un scandal recent fiind acuzat de trei colege eurodeputate că avut un discurs al urii în timpul unei dezbateri privind drepturile femeilor care a avut loc în Parlamentul European. Terheș a descris femeile transsexuale ca fiind "perverse de sex masculin".

El a spus că recunoaşterea legală a existenţei femeilor transsexuale este "cea mai mare ameninţare la adresa femeilor" şi a făcut o paralelă între bărbaţii care se identifică ca femei şi bărbaţii care se identifică ca maşini.

Terhes a fost ales eurodeputat în 2019 pe lista PSD (în perioada lui Liviu Dragnea) și a fost promovat de trustul INTACT a lui Dan Voiculescu.

Avocatul Gheorghe Pipera este al nouălea pe listă. El este co-autor al legii dării în plată și fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose în 2017. În ultimii ani a fost inițiatorul unor mari procese colective desfășurate în România, intentate unor bănci comerciale pentru comisioane abuzive introduse în contractele de creditare. De asemenea, Pipera s-a făcut remarcat în timpul pandemiei pentru opiniile sale anti-vaccin.

Șerban Dimitrie Sturdza este o personalitate controversată care deține din 2016 funcția de consul onorific al Macedoniei la Constanța. Acesta este stră-strănepot al lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei și este cunoscut pentru discursurile anti-europeane. De asemenea, Sturdza se numără printre sponsorii partidului condus de George Simion și este al zecelea pe lista pentru europarlamentare.

„România suverană, vizibilă în Europa”

AUR vine și cu un program pentru Parlamentul European cu 11 puncte, sub sloganul „România suverană, vizibilă în Europa” care are și „principii fundamentale”:

„AUR va susține doar acea Europă care își va respecta cetățenii, libertățile fundamentale, identitatea creștină și familia ca stâlp al societății.

AUR va garanta drepturile tuturor românilor care trăiesc pe teritoriul UE și în afara ei.

Susținem democrația reală în interiorul UE, libertatea, egalitatea și promovarea păcii. România este membru deplin în UE, suntem o țară suverană, care va contribui la dezvoltarea și promovarea și stabilitatea națiunilor europene.

Susținem o Europă sigură și prosperă pentru toți cetățenii ei.

Vom promova coeziunea în interiorul UE, reducerea considerabilă a decalajelor economice între statele UE.

AUR susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cea mai concretă cale în acest sens fiind unirea liber consimțită a celor două state românești”, se arată în planul AUR.

CONSULTĂ AICI PLANUL AUR PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

La capitotolul „România în relația cu UE”, AUR susține: „ne vom opune globalismului, tendințelor de dezrădăcinare și a oricăror presiuni de dezbinare a țărilor UE dar și a românilor. Cetățenii români și din celelalte țări europene trebuie să fie educați în spiritul valorilor creștine, iar cei care vin din alte continente și culturi trebuie să fie stimulați să-și însușească aceste valori ale civilizației noastre”.

Un punct important subliniat în program este stimularea românilor care trăiesc în străinătate să se întorarcă acasă.

„Vom realiza o mare bază de date împreună cu autoritățile locale pentru a sprijini românii aflați în dificultate, mulți dintre cei plecați au ajuns în locuri unde sunt exploatați ca mână de lucru în agricultură și alte domenii”, se precizează în document.

Măsura seamănă cu cea din proiectul de lege privind prevenirea separării copilului de familie care prevede înființarea Observatorului Naţional al Copilului, amplu criticat de partidul condus de George Simion. AUR a provocat un scandal în comisiile Parlamentului când s-a dezbătut proiectul, acuzând puterea că „vrea să dea copiii la export”.

„Țăranul român este simbolul neamului nostru”

Un alt punct prevede reducerea sărăciei din România, AUR propunând „alocarea de fonduri europene prin Programul Operațional Regional pentru dezvoltarea micilor afaceri din mediul rural”.

Programul promit că europarlamentarii „vor veni cu un pachet de bază de servicii finanțat de Uniunea Europeană șivor propune finanțarea cu prioritate a centrelor și a căminelor pentru persoane vârstnice în mediul rural”.

La capitolul „Educația și viitorul tinerilor”, AUR susține că va milita pentru „construcția de creșe și alocări de fonduri pentru echipamente care să răspundă cerințelor de astăzi” cu bani europeni.

În ceea ce privește fondurile UE, membrii AUR susțin că vor „modificări în legea achizițiilor pentru a dinamiza realizarea de investiții publice și private din fonduri europene”.

La punctul privind „Servicii de sănătăte pentru toți românii”, AUR vrea „construcția spitalelor în orașele mici și medii” și „modernizarea policlinicilor și a spitalelor județene”, modernizarea Institutului Cantacuzino și crearea unui fond pentru a dezvolta noi fabrici pentru producția de medicamente.

„Țăranul român este simbolul neamului nostru” se precizează la capitolul „Agricultură și dezvoltare rurală” în care AUR spune că fermierii români au nevoie de acces la fonduri europene și subvenții similare celor din alte țări membre. De asemenea, vor europalemtarii lui Simion vor cere alocări de fonduri pentru realizarea de centre de colectare a legumelor și fructelor și bani pentru modernizarea piețelor agroalimentare pentru ca micii producători locali.

De asemenea, AUR va „susține antreprenorii români în a-și dezvolta/extinde afacerile” deoarece „ei își construiesc case în țară, clădiri, investesc în viitorul copiilor și asigură continuitate și durabilitate țării”.

AUR va lupta împotriva unor așa-zis măsuri ecologiste

Candidații AUR la alegerilor europarlamentare promit că dacă vor ajunge la Bruxelles vor „lua măsuri concrete pentru a readuce cultura românească și identitatea națională în primul rând al politicii românești europene”.

În ceea ce privește relațiile externe și apărarea, AUR afirmă că „politica din România trebuie să fie făcută acasă, nu la Bruxelles și nici la Moscova. Deși alianțele cu partenerii noștri strategici atât europeni cât și la nivel internațional trebuie consolidate, AUR își dorește o altă abordare, una a alianțelor în beneficiul țării, nu în interesul partidelor”.

Totodată, AUR spune că va lupta ca „România să devină un Stat Membru în Schengen”, în timp ce țara noastră trebuie să își consolideze și mai „mult poziția în NATO prin dezvoltarea și aprofundarea parteneriatelor strategice cu alte state membre”.

Și turismul se află printre prioritățile AUR pentru care membrii partidului care ajunge în Parlamentul European vor atragerea de mai multe fonduri prin Fondul European de Dezvoltare Regională, INTERREG sau Fondul de Coeziune.

„Mediul și Energia” reprezintă ultimul punct amintit de AUR în program unde se precizează că susține „economia circulară, verde”, dar va „lupta împotriva oricărei măsuri așa-zis „ecologiste” care are ca scop sărăcirea clasei de mijloc, limitarea dreptului la libera circulație a cetățenilor și impunerea de noi reguli aberante”.

La alegerile europarlamentare din 2019, în diaspora s-au înregistrat - 376.925 voturi valabil exprimate. USR s-a clasat pe primul loc, cu 43,88%, urmat de PNL - 31,93%, PMP - 7,92% iar George Simion (candidat independent) a obținut un procent de 3,25% peste PSD care a înregistrat 2,41%.

De menționat este că la alegerile parlamentare din 2020 în diaspora s-au înregistrat 262.232 de voturile valabil exprimate. În preferințele românilor din afara țării pe prima poziție s-a clasat USR cu 32% urmat de PNL-24,9% pentru prima data AUR cu 23%, în timp ce PSD a înregistrat doar 3,37%.