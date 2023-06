POLITIC Luni, 26 Iunie 2023, 18:17

O comisie specială din cadrul Secretariatului de stat pentru revoluționari, organism aflat în subordinez Guvernului, a respins cererea lui Marcel Ciolacu de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989, scrie G4Media. Decizia a fost luată după ce Marcel Ciolacu a fost numit premier. Ciolacu a susținut că a participat la Revoluție la Buzău și avea încă din anii ’90 certificat de „luptător remarcat pentru fapte deosebite”, iar în 2019 a depus o cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege, de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Demersul a fost blocat după ce DNA a deschis un dosar penal in rem privind certificatele de revoluţionar.

Marcel Ciolacu, la guvern Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivitdocumentului postat pe site-ul instituției, decizia comisiei a fost luată în 22 iunie, la o săptămână după ce Marcel Ciolacu a depus jurământul de premier. Cel care a cerut analiza a fost șeful Secretariatului de stat, Mihai Iulian Dodu, printr-o adresă din 19 iunie, potrivit documentului oficial citat de G4Media.

„În urma verificării înscrisurilor din dosarul administrativ, comisia constată că în perioada 14-22 decembrie 1989 domnul Ion Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condiția cumulativă de a ocupa și apăra obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.10, motiv pentru care comisia respinge cererea LRD nr. 6725/02.04.2022 cu majoritate de voturi”, se arată în document.

Cererea LRD înseamnă cerere de acordare a titlului de luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989.

În 2019, Recorder a scris că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.

„La începutul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obține cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției Române”. Diferența dintre cele două titluri este că cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizație lunară de 2.000 de lei. În anii ’90, Ciolacu a primit, în baza titlului de revoluționar, și un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Săpoca, pe care ulterior l-a vândut”, scria Recorder în decembrie 2019.

La acea vreme Marcel Ciolacu a susținut că nu a solicitat indemnizație de la stat pentru că a participat la Revoluția din 1989. „Nu-mi faceți o vină pentru faptul că n-am murit sau pentru că n-am stat în casă de Revoluție. Sunt mândru că am fost la Revoluție”, afirma Ciolacu.

„Eu niciodată nu am vorbit despre acest lucru. Eu în Municipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului. Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară", a declarat atunci Marcel Ciolacu, întrebat despre informațiile despre o presupusă solicitare de luptător la Revoluție.

În 2020, DNA a comunicat revoluționarului Marian Moroșanu, zis ”Ceaușescu”, soluția de clasare față de mai mulți revoluționari reclamați de acesta. ”Ceaușescu” susținuse că revoluționarii ar fi dobândit ilegal calitatea de ”Luptător cu Rol Determinant” în Revoluție și ar fi obținut anumite privilegii financiare care decurg din această calitate. Atunci, cea mai mare parte a reclamației lui ”Ceaușescu” a fost clasată, procurorul de caz Mihai Prună a disjuns cercetările față de 12 persoane, printre care și liderul PSD Marcel Ciolacu.

În luna martie a acestui an, DNA a transmis că dosarul privind certificatele de revoluţionar care îl viza și pe liderul PSD Marcel Ciolacu a fost clasat. Procurorii spun că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, potrivit unui răspuns oficial al DNA obținut de G4Media.ro.