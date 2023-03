POLITIC Vineri, 31 Martie 2023, 15:23

În prezența lui Frans Timmermans, Marcel Ciolacu Ciolacu s-a lăudat, vineri, la scena deschisă, că PSD a salvat țara în perioadă de criză sanitară, economică și energetică în timp ce „unii care care îşi spuneau «salvatori» - au dat bir cu fugiţii”. Mai mult, Ciolacu spune că PSD a lăsat în urmă „vechile metode de a face politică şi am devenit un partid modern”.

„Ne-am asumat guvernarea după ce unii - care îşi spuneau «salvatori» - au dat bir cu fugiţii, lăsând ţara îngropată în datorii uriaşe. Ne-am asumat guvernarea în plină criză sanitară, economică, energetică şi socială. Ne-am asumat totul pentru că aceasta era singura posibilitate de a-i ajuta în mod concret pe români în acele momente grele”, a spus Ciolacu de la tribuna evenimentului care aniversează 130 de ani de social-democrație.

Mai mult, Ciolacu spune că dacă nu era PSD la guvernare niciuna dintre măsurile luate de actualul Guvern nu ar fi fost posibilă.

„De când ne-am alăturat Coaliţiei, am demonstrat că putem guverna, că luptăm pentru lucrurile în care credem şi că putem obţine rezultate. Am crescut salariul minim, am reglementat piaţa energiei, aruncată în haos de un guvern total incompetent şi am sprijinit firmele româneşti. Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat. Acesta este adevărul!”, a continuat președintele PSD.

Ciolacu și-a continuat discursul precizând că PSD său s-a reformat.

„Ca partid, am lăsat în urmă vechile metode de a face politică şi am devenit un partid modern, european şi axat pe susţinerea şi creşterea economiei româneşti. Nu numai că ne-am reînnoit aici, acasă, dar ne-am asumat un loc important la masa partidelor social-democrate din Europa”, a mai spus liderul PSD.