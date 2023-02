POLITIC Luni, 20 Februarie 2023, 22:06

HotNews.ro

0

Șeful PSD Marcel Ciolacu spune că a discutat cu Marius Budăi şi s-a lămurit, în contextul relatărilor în spaţiul public potrivit cărora ministrul Muncii ar fi făcut propuneri indecende unor colege de partid, după ce a consumat alcool. „Părerea mea este că nu văd care este cazul”, a adăugat liderul PSD. „Nu îmi spuneţi mie că femeile sunt abuzate de PSD, că nu ţine acest lucru”, a mai comentat Marcel Ciolacu, care acerut să fie aduse dovezi care să sprijine aceste acuzaţii la adresa ministrului Marius Budăi, relatează agenția News.ro.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Nu, nu am avut această discuţie. Nu cunosc. Mă întrebaţi dacă domnul Budăi a dat un telefon unei colege de partid la 02.00 noaptea? Unde este cazul excepţional? Nu, care este cazul, că nu înţeleg. Întrebaţi-l pe domnul Budăi. Nu am aceste detalii. Presupun că domnul Budăi vă poate răspunde foarte exact. Eu am avut o discuţie cu domnul Budăi şi m-am lămurit. Părerea mea este că nu văd care este cazul. Aveţi dovezi în acest sens, aveţi ceva detaliat sau aveţi o vendetă personală cu domnul Budăi? Vă rog frumos, când aveţi ceva concret...”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat luni la Parlament dacă i-a recomandat lui Marius Budăi să nu mai bea alcool.

Liderul PSD a adăugat că detaliile trebuie să le ofere Marius Budăi şi colega din PSD care ar fi fost implicată în incident.

„Nu îmi spuneţi mie că femeile sunt abuzate de PSD, că nu ţine acest lucru, sau îmi băgaţi familia în acest context. Aveţi detalii? Vă rog frumos, aduceţi-le. Eu v-am răspuns. Care victime? Despre ce victimă vorbim? Care e victima? Vorbiţi cu colega şi dacă se consideră victimă să meargă la poliţie. Eu vorbesc cu toată lumea, nu trebuie să vă detaliez dvs ce vorbesc cu colegii mei. Dar unde este victima, că nu înţeleg detaliile. Mie nu mi se pare nimic anormal. Dar ştiţi dvs de ce a fost sunată? Cunoaşteţi detaliile? Cred că e un lucru pe care poate să îl detalieze domnul Budăi şi colega mea”, a completat Ciolacu.

Surse din PSD au vorbit despre două episoade în care Marius Budăi ar fi avut o conduită nepotrivită faţă de femei

Ministrul Muncii ar fi avut două episoade în care ar fi avut o conduită nepotrivită faţă de femei, a relatat săptămâna trecută ziarul Libertatea, citând surse din PSD. Un prim episod ar fi fost în luna august a anului trecut, când Marius Budăi ar fi sunat o deputată în timpul nopţii, cât era la un hotel din Olimp, iar soţul deputatei a trebui să coboare la recepţie pentru a rezolva problema.

Un alt episod relatat de publicaţia citată, pe surse social-democrate, s-ar fi desfăşurat în luna ianuarie a acestui an, când, la un hotel din Sinaia, Budăi ar fi provocat un incident asemănător, tot la adresa unor femei. Conform surselor politice, Marius Budăi ar fi consumat băuturi alcoolice.

Premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, a precizat că va discuta cu ministrul Muncii Marius Budăi cu privire la relatările potrivit cărora ar fi făcut propuneri indecende unor colege din PSD, după ce a consumat alcool. Ciucă a adăugat că nu a citit despre aceste episoade relatate în mass-media.