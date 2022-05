POLITIC Miercuri, 11 Mai 2022, 19:21

Kelemen Hunor spune că intonarea imnului secuiesc la competiții nu e o noutate. Episodul din Slovenia, după meciul de hochei Ungaria-România, nu ar trebui să încingă spiritele inutil, spune el, care are câteva motive de mândrie după eveniment.

„În primul rând, a fost Cupa Mondială. În primul rând, noi ar trebui să fim mândri că echipa României joacă în această clasă, pentru că până acum era în clase inferioare. Şi asta este o mândrie pentru România”, a declarat liderul UDMR, într-un interviu pentru Agerpres.

Al doilea motiv de mândrie pentru Kelemen este că „90 şi ceva la sută din echipa României este formată din secui”. „Pentru noi este o mândrie. Echipa a jucat în culorile României şi am fost mândri de acest lucru. Eu sunt supărat că nu am câştigat meciul”, a comentat el.

Al treilea motiv de mândrie este chiar imnul secuiesc. „După aceste momente oficiale, da, ei au cântat imnul secuiesc. Este o mândrie pentru orice secui. Şi pentru mine. Şi acest lucru se întâmplă după fiecare meci. Deci nu este o noutate. După partea oficială, au rămas pe teren şi au cântat imnul secuiesc, a spus Kelemen.

Liderul UDMR îl ironizează pe Grindeanu

Liderul UDMR îi răspunde colegului său de Coaliție, vicepremierul PSD Sorin Grindeanu care a cerut sancționarea sportivilor.

„Acum, cu pedepsirea sportivilor şi a nu ştiu cui: ministrul Transporturilor nu are în responsabilitate ce cântă călătorii şi "Naşul" pe tren când ajung la gară. Nu îi poate sancţiona nici pe călători, nici pe conducătorul de locomotivă dacă el fluieră, cântă, fredonează ceva. Deci este cam pe lângă drumul principal solicitarea asta. (....) Este o chestiune absolut simplă şi clară, a fost un meci, cu părţile bune, cu părţile oficiale, după care băieţii au cântat imnul secuiesc.Trebuie să calmăm spiritele, nu să le încingem. Deci cam asta pot să comentez eu la adresa colegului meu de cabinet”, a spus Kelemen.

Grindeanu a cerut sancțiuni, Federația a văzut hocheiștii României care „stau drepți” în fața galeriei Ungariei

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a criticat într-un mesaj pe Facebook decizia colegului său de guvern, Tanczos Barna, de a asista la partida Ungaria - România din mijlocul galeriei maghiare și a cerut pedepsirea hocheiștilor din echipa națională care au cântat imnul secuiesc.

„Cine nu respectă România nu are ce căuta în roşu, galben şi albastru! Pentru noi aceste culori înseamnă totul! PS: Respect celor trei jucători ROMÂNI care s-au dat la o parte şi nu au participat la această mascaradă!", a scris Grindeanu, pe Facebook.

Fost preşedinte al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Tanczos Barna, care ocupă în acest moment postul de ministru al Mediului, a recunoscut că a asistat la meciul din Slovenia pentru a susţine jucătorii din Transilvania.

„Pe mulţi dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Ştiu că şi-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică. În legătură cu informaţiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului. La un moment dat, la câţiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcaţi în tricoul echipei naţionale. Şi, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc", a menţionat Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru Hălăucă, a declarat, luni, pentru Agerpres, că va convoca de urgenţă Biroul Federal al FRHG în care vor fi analizate filmările în care componenţii echipei naţionale a României "stau drepţi" în faţa galeriei Ungariei la meciul direct de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A.

Oficialul FRH a precizat că a văzut fotografii cu jucătorii români care stăteau în faţa galeriei maghiare la intonarea imnului şi că în tribuna suporterilor unguri s-a aflat şi ministrul Mediului, Tanczos Barna, fost preşedinte al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă.